Acun Ilıcalı: Her gün şükrediyorum

ŞEYMA ILICALI LOKANTACI OLUYOR

İşte Şeyma Subaşı Ilıcalı'nın 2.5 ay sonra açılacak lokantası.

Büşra Kamış

Yemekten çıkıp bir toplantıya yetişenhabercilerle ayaküstü sohbet etti. "İşimi iyi yapmanın en büyük motivasyonu halktan gördüğüm sevgi. Bunun için Allah'a her gün şükrediyorum" dedi.bir anda çevresini saran hayranlarıyla sohbet etti, bol bol selfie çekti., eşinın lokanta açması için Bebek'te yer kiraladı. Çift geçen günlerde tadilatı kontrol etti.''Burada sağlıklı, lezzetli, taze ve birbirinden güzel yiyecekler satılacak. Ben değil ama annem ev yemekleri yapabilir. Açılış 2.5 ay sonra'' dedi.