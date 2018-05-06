Acun Ilıcalı: Her gün şükrediyorum

Yemekten çıkıp bir toplantıya yetişen Acun Ilıcalı
habercilerle ayaküstü sohbet etti. "İşimi iyi yapmanın en büyük motivasyonu halktan gördüğüm sevgi. Bunun için Allah'a her gün şükrediyorum" dedi. Acun Ilıcalı
bir anda çevresini saran hayranlarıyla sohbet etti, bol bol selfie çekti.
ŞEYMA ILICALI LOKANTACI OLUYOR
Acun Ilıcalı
, eşi Şeyma Subaşı Ilıcalı'
nın lokanta açması için Bebek'te yer kiraladı. Çift geçen günlerde tadilatı kontrol etti.
Şeyma Subaşı Ilıcalı
''Burada sağlıklı, lezzetli, taze ve birbirinden güzel yiyecekler satılacak. Ben değil ama annem ev yemekleri yapabilir. Açılış 2.5 ay sonra'' dedi.
İşte Şeyma Subaşı Ilıcalı'nın 2.5 ay sonra açılacak lokantası.
Acun Ilıcalı ile eşi Şeyma Subaşı Ilıcalı tadilatı kontrol etti. Mekan Bebek'te.
Büşra Kamış