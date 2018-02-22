Acun Ilıcalı: Kalbimiz Afrin'de



O SES TÜRKİYE VE SURVIVOR SMS GELİRLERİ MEHMETÇİK VAKFINA BAĞIŞLANDI



'SOSYAL PROJELERE DESTEK VERMEK BENİM İÇİN ONUR KAYNAĞIDIR'

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, Afrin'deki teröristleri temizlemek içinkapsamında çok zor şartlarda şerefli bir mücadele veren kahraman Türk askerlerinin duacısı olduklarını ifade etti., "Milletimizin bütün fertleri gibi benim ve yarışmacıların da kalbi Afrin'de. Milletçe inandığımız ve birlik olduğumuz zaman önümüzde hiçbir kuvvetin duramayacağına inanıyorum. O zor şartlarda mücadele veren askerimizi desteklemek milletimizin her ferdi için hem görev hem de şeref. Milletimizin bütün fertleri gibi benim ve yarışmacıların da kalbi Afrin'de.reklam ve SMS gelirlerini Mehmetçik Vakfı'na bağışladık. Elimizden geldiği ölçüde destek vermeye devam edeceğiz. Ülkemiz için yaptıkları fedakârlıkları biliyoruz. Allah yardımcıları olsun. Zaferden şüphemiz yok. İnşallah sağ salim ve zaferle dönerler" diye konuştu.Memleketi Erzurum'un kalbinde özel bir yeri olduğunu da sözlerine ekleyen"Memleketimin gelişmesine vesile olacak sosyal projelere destek vermek benim için her zaman onur ve gurur kaynadığıdır" dedi.