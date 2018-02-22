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Acun Ilıcalı: Kalbimiz Afrin'de

Acun Ilıcalı, yapımcısı ve sunucusu olduğu 'Survivor 2018 All Star' için bulunduğu Dominik Cumhuriyeti'nden, yarışmacılar ve ekibi ile birlikte Mehmetçik'e destek mesajı verdi

22 Şubat 2018, Perşembe 13:46
Acun Ilıcalı: Kalbimiz Afrin'de
Acun Ilıcalı, Afrin'deki teröristleri temizlemek için Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında çok zor şartlarda şerefli bir mücadele veren kahraman Türk askerlerinin duacısı olduklarını ifade etti.

Acun Ilıcalı, "Milletimizin bütün fertleri gibi benim ve yarışmacıların da kalbi Afrin'de. Milletçe inandığımız ve birlik olduğumuz zaman önümüzde hiçbir kuvvetin duramayacağına inanıyorum. O zor şartlarda mücadele veren askerimizi desteklemek milletimizin her ferdi için hem görev hem de şeref. Milletimizin bütün fertleri gibi benim ve yarışmacıların da kalbi Afrin'de.


O SES TÜRKİYE VE SURVIVOR SMS GELİRLERİ MEHMETÇİK VAKFINA BAĞIŞLANDI


'O Ses Türkiye' ve 'Survivor 2018 All Star' reklam ve SMS gelirlerini Mehmetçik Vakfı'na bağışladık. Elimizden geldiği ölçüde destek vermeye devam edeceğiz. Ülkemiz için yaptıkları fedakârlıkları biliyoruz. Allah yardımcıları olsun. Zaferden şüphemiz yok. İnşallah sağ salim ve zaferle dönerler" diye konuştu.


'SOSYAL PROJELERE DESTEK VERMEK BENİM İÇİN ONUR KAYNAĞIDIR'


Memleketi Erzurum'un kalbinde özel bir yeri olduğunu da sözlerine ekleyen Acun Ilıcalı, "Memleketimin gelişmesine vesile olacak sosyal projelere destek vermek benim için her zaman onur ve gurur kaynadığıdır" dedi.

DHA

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