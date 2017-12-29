Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye yılbaşı özel programının tanıtım jeneriğini yayınladı (Küçük kızı Leyla da var)

Yılbaşı akşamı TV8
ekranlarına yıldız yağacak.
Sosyal medya hesabından Cem Yılmaz
'ın sunacağı O Ses Türkiye Yılbaşı Özel
programının tanıtım jeneriğini yayınlayan Acun Ilıcalı
, "Yılbaşı çekimi çok güzel oldu, ben olsam kaçırmam. Müsadenizle kaçırmayayım zaten" notunu düştü.
Acun Ilıcalı
'nın paylaştığı video kısa sürede 380 bine yakın kişi tarafından izlendi.
İŞTE ACUN ILICALI'NIN O PAYLAŞIMI:
O SES TÜRKİYE'DE ACUN ILICALI'NIN KIZI LEYLA DA VAR
Acun Ilıcalı'nın kızı Leyla
, Athena'nın Arsız Gönül şarkısını arkadaşlarıyla birlikte O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı için seslendirdi. Leyla, şarkıyı Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'e armağan etti.
Aleyna Tilki, O Ses Türkiye'de
Cenk Tosun O Ses Türkiye sahnesine çıkarak şarkı söyledi
O Ses Türkiye yılbaşı özelde Cem Yılmaz ve Yılmaz Vural düeti
O Ses Türkiye'yi Acun Ilıcalı yerine Jess Molho sunacak
Çiğdem Saltık