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Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye yılbaşı özel programının tanıtım jeneriğini yayınladı (Küçük kızı Leyla da var)

Birbirinden bomba isimlerin katıldığı O Ses Türkiye yılbaşı özel programının tanıtım jeneriği Acun Ilıcalı tarafından yayınlandı. O ses Türkiye yılbaşı özel programından görüntüler de sızmaya devam ediyor. Acun Ilıcalı'nın kızı ve arkadaşlarının özel gece için şarkı söylediği görüldü

29 Aralık 2017, Cuma 17:07
Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye yılbaşı özel programının tanıtım jeneriğini yayınladı (Küçük kızı Leyla da var)
Yılbaşı akşamı TV8 ekranlarına yıldız yağacak.

Sosyal medya hesabından Cem Yılmaz'ın sunacağı O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının tanıtım jeneriğini yayınlayan Acun Ilıcalı, "Yılbaşı çekimi çok güzel oldu, ben olsam kaçırmam. Müsadenizle kaçırmayayım zaten" notunu düştü.

 Acun Ilıcalı'nın paylaştığı video kısa sürede 380 bine yakın kişi tarafından izlendi.

İŞTE ACUN ILICALI'NIN O PAYLAŞIMI:



O SES TÜRKİYE'DE ACUN ILICALI'NIN KIZI LEYLA DA VAR

Acun Ilıcalı'nın kızı Leyla, Athena'nın Arsız Gönül şarkısını arkadaşlarıyla birlikte O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı için seslendirdi. Leyla, şarkıyı Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'e armağan etti.



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