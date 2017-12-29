Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye yılbaşı özel programının tanıtım jeneriğini yayınladı (Küçük kızı Leyla da var)

İŞTE ACUN ILICALI'NIN O PAYLAŞIMI:

O SES TÜRKİYE'DE ACUN ILICALI'NIN KIZI LEYLA DA VAR

Aleyna Tilki, O Ses Türkiye'de

Cenk Tosun O Ses Türkiye sahnesine çıkarak şarkı söyledi

O Ses Türkiye yılbaşı özelde Cem Yılmaz ve Yılmaz Vural düeti

O Ses Türkiye'yi Acun Ilıcalı yerine Jess Molho sunacak

Çiğdem Saltık

Yılbaşı akşamıekranlarına yıldız yağacak.Sosyal medya hesabından'ın sunacağıprogramının tanıtım jeneriğini yayınlayan, "Yılbaşı çekimi çok güzel oldu, ben olsam kaçırmam. Müsadenizle kaçırmayayım zaten" notunu düştü.'nın paylaştığı video kısa sürede 380 bine yakın kişi tarafından izlendi., Athena'nın Arsız Gönül şarkısını arkadaşlarıyla birlikte O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı için seslendirdi. Leyla, şarkıyı Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'e armağan etti.