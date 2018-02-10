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Acun Ilıcalı Survivor 2018 All Star'da motosiklet ile şov yaptı

Her sezon farklı bir şekilde oyun alanına giden Acun Ilıcalı bu kez motosikletle yarışmacıların karşısına geldi

10 Şubat 2018, Cumartesi 22:05
Acun Ilıcalı Survivor 2018 All Star'da motosiklet ile şov yaptı
Survivor 2018 All Star'ın ilk bölümünde, Acun Ilıcalı, oyun alanına yeşil bir motosikletle geldi. Motosiklet üzerinde adeta şov yapan Ilıcalı, profesyonellere taş çıkardı.


 

ÖLÜME MEYDAN OKUDU


Acun Ilıcalı, geçtiğimiz aylarda Instagram hesabından motosikletle hız denemesi yaptığı bir videoyu paylaşmıştı.

Motosikletiyle yaptığı hız denemesi için 'Soranlar için yer Las Terrenas, trafiğe kapalı yol, kadran 299 dan sonrasını göstermiyor' açıklamasında bulunan Ilıcalı'nın videosu kısa sürede 700 binden fazla görüntüleme almıştı.

Acun Ilıcalı 299 kilometre hız yaptıAcun Ilıcalı 299 kilometre hız yaptı


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