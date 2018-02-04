Acun Ilıcalı Survivor 2018 Gönüllüler kadrosunu açıkladı! Kadroda kimler var?

TV8
ekranlarının sevilen programı Survivor 2018
yeni sezonuna 10 Şubat'ta başlayacak. Acun Ilıcalı
geçen günlerde ünlüler takımı
nın fragmanını yayınlamıştı, şimdi de gönüllüler takımını paylaştı.
ÜNLÜLER TAKIMI KADAR GÜÇLÜ VE HIRSLILAR
Güçlü ünlüler takımına rakip olacak kişileri herkes merak ediyordu, Acun Ilıcalı
gönüllüler takımının videosunu paylaşarak merakları giderdi. Gönüllüler takımının yarışmacıları fragmanda bile ne kadar güçlü ve hırslı olduklarını gösterdi.
SURVİVOR 2018 GÖNÜLLÜLER TANITIMI:
(Cumali Akgül, Birsen Bekgöz, Ramazan Kalyoncu, Gizem Kurtulan, Melih Özkaya, Yağmur Banda, Ecem Karaağaç Nevin Yanıt, Baltacı Anıl, Berk Baki, Funda Alkayış, Gamze Aksu Marcus)
SURVİVOR 2018 ALL STAR TANITIMI:
(Hilmi Cem İntepe, Merve Aydın, Murat Ceylan, Sahra Işık, Nihat Doğan, Damla Can, Turabi Çamkıran, Sema Aydemir, Adem Kıllıççı, Nagihan Karadere, Hakan Hatipoğlu, Ümit Karan)
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