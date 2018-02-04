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Acun Ilıcalı Survivor 2018 Gönüllüler kadrosunu açıkladı! Kadroda kimler var?

10 Şubat'ta başlayacak olan Survivor 2018'in gönüllüler takımını Acun Ilıcalı, Instagram hesabından paylaştı. Gönüllüler takımı da en az ünlüler takımı kadar hırslı ve iddialı

04 Şubat 2018, Pazar 16:29
Acun Ilıcalı Survivor 2018 Gönüllüler kadrosunu açıkladı! Kadroda kimler var?
TV8 ekranlarının sevilen programı Survivor 2018 yeni sezonuna 10 Şubat'ta başlayacak. Acun Ilıcalı geçen günlerde ünlüler takımının fragmanını yayınlamıştı, şimdi de gönüllüler takımını paylaştı.

ÜNLÜLER TAKIMI KADAR GÜÇLÜ VE HIRSLILAR

Güçlü ünlüler takımına rakip olacak kişileri herkes merak ediyordu, Acun Ilıcalı gönüllüler takımının videosunu paylaşarak merakları giderdi. Gönüllüler takımının yarışmacıları fragmanda bile ne kadar güçlü ve hırslı olduklarını gösterdi.

SURVİVOR 2018 GÖNÜLLÜLER TANITIMI:



(Cumali Akgül, Birsen Bekgöz, Ramazan Kalyoncu, Gizem Kurtulan, Melih Özkaya, Yağmur Banda, Ecem Karaağaç Nevin Yanıt, Baltacı Anıl, Berk Baki, Funda Alkayış, Gamze Aksu Marcus)

SURVİVOR 2018 ALL STAR TANITIMI:



(Hilmi Cem İntepe, Merve Aydın, Murat Ceylan, Sahra Işık, Nihat Doğan, Damla Can, Turabi Çamkıran, Sema Aydemir, Adem Kıllıççı, Nagihan Karadere, Hakan Hatipoğlu, Ümit Karan)

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