Acun Ilıcalı Survivor 2018 Gönüllüler kadrosunu açıkladı! Kadroda kimler var?

ÜNLÜLER TAKIMI KADAR GÜÇLÜ VE HIRSLILAR

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ekranlarının sevilen programıyeni sezonuna 10 Şubat'ta başlayacak.geçen günlerdenın fragmanını yayınlamıştı, şimdi de gönüllüler takımını paylaştı.Güçlü ünlüler takımına rakip olacak kişileri herkes merak ediyordu,gönüllüler takımının videosunu paylaşarak merakları giderdi. Gönüllüler takımının yarışmacıları fragmanda bile ne kadar güçlü ve hırslı olduklarını gösterdi.(Cumali Akgül, Birsen Bekgöz, Ramazan Kalyoncu, Gizem Kurtulan, Melih Özkaya, Yağmur Banda, Ecem Karaağaç Nevin Yanıt, Baltacı Anıl, Berk Baki, Funda Alkayış, Gamze Aksu Marcus)(Hilmi Cem İntepe, Merve Aydın, Murat Ceylan, Sahra Işık, Nihat Doğan, Damla Can, Turabi Çamkıran, Sema Aydemir, Adem Kıllıççı, Nagihan Karadere, Hakan Hatipoğlu, Ümit Karan)