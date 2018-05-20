TV8 ekranında yayınlanan Survivor All Star 2018 programının bu akşamki bölümünde ilginç anlar yaşandı.

Survivor All Star 2018 programının yeni bölümü tanıtımında Acun Ilıcalı Survivor tarihinin hiç verilmemiş ödülünü açıkladı. Ödülü duyan yarışmacılar sevinç çığlıkları attı.

ACUN SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Survivor yeni bölümde açıklanması beklenen ödülü Ilıcalı sosyal medya hesabından açıkladı. Ilıcalı, kazanan takımı İstanbul’a götüreceğini söyledi. Yarışmacılar ödülü duyunca sevinçten havalara uçtu. Bu Survivor tarihinde bir ilk...

BU SÖZLERLE AÇIKLADI

Ilıcalı, “Bu sürpriz, bence tarihi bir sürpriz. Bu sene size Survivor tarihinin en büyük ödülünü vereceğiz. Kazanan takım ne kazanacak açıklıyorum. İstanbul’a gidecek.” diyerek ödülü açıkladı.



