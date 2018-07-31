Acun Ilıcalı TV8 için bombaları patlattı!

Acun Ilıcalı, Hakan Ural ve Esra Eron'un konuğu oldu. Acun Ilıcalı, TV8'in yeni sezonu hakkında bilgi verdi. TV8 olarak çok iyi bir sezona hazırlandıklarını belirten Ilıcalı, 'İki dizi projemiz var. Birisi Jet Sosyete. Yeni sezonda bizde olacak. Diğer ise sevgili Fatih Aksoy'la yapacağımız iddialı bir dizi projesi' dedi.

KORE UYARLAMASI YENİ DİZİ

Kanalın Medyapım imzalı diğer dizisi hakkında da bilgi veren Ilıcalı “İkinci iş olarak sevgili Fatih Aksoy’la çok güzel bir projeye başlıyoruz, yeni bir dizimiz olacak. Kendisinin çok inandığı, bizim ekibin çok inandığı bir proje” diyerek dizinin Kore uyarlaması bir baba-kız hikayesi olacağını da açıkladı.

'O SES TÜRKİYE'DE SÜRPRİZLERİMİZ OLACAK'

Kanalın bir dizi daha yapma ihtimalini olduğunu da belirten Acun Ilıcalı “Bomba 1-2 transferimiz daha var ama şimdi söylemeyeceğim” diyerek sürprizlerin bitmeyeceğinin sinyalini verdi. Masterchef Türkiye hakkında bilgi veren Ilıcalı, Cem Yılmaz ile Şahan Gökbakar’ın bundan sonraki yeni sinema projelerinin de TV8’de ekrana geleceğini belirtti. Acun Ilıcalı, 'Belki bundan sonra bir dizi daha yapacağız. Bomba bir iki transferimiz daha var ancak onları şimdi açıklamayacağım. O Ses Türkiye'nin yeni sezonunda da sürprizlerimiz olacak' dedi.

'GÜLSE BİRSEL BENİ ARADI VE...'

Gülse Birsel'le dostluklarının eskiye dayandığını söyleyen Ilıcalı, bir anısını da şöyle anlattı:

“Gülse ile biz çok uzun yıllardan beri tanışırız. Kimsenin bilmediği olaylar vardır, ben bunu söylemek istiyorum. Seyircilerimiz de bunu bilsin istiyorum çünkü ben iyiliklerin saklanmasından yana değilim. Neden değilim, örnek olmasını istiyorum. Yıl 2009, yani bundan 9-10 yıl önce Var mısın Yok musun’da bir yarışmacı gerçekten acayip heyecanlı bir yarışma geçirdi. Uğraştı, uğraştı, uğraştı ve sonunda kaybetti. Gereksiz risk almadı, devamlı bir şeyler yapmaya çalıştı. Parayı yakalasa kabul edecek, yakalayamadı o teklifi. O teklifi yakalayamayınca da kaybetti. Gecesinde de hemen Gülse Birsel aradı. “Senden tek bir şey rica ediyorum, bu arkadaşımızın lütfen bana telefonunu bul. Çünkü ben uyuyamayacağım yoksa. Onun kaybettiği miktarı ben karşılayacağım’ dedi”





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