Eğlencenin hakim olduğu birleşme partisinde Acun Ilıcalı bir açıklama yaptı. Yarışmacıların şoke olduğu açıklamada Ilıcalı şu ifadelere yer verdi:

ADALAR BİRLEŞMEYECEK!

Performanslara geçmeden önce size açıklama yapmam gerekiyor. Çok güzel bir akşam yaşıyoruz, güzel bir yarışma olacak birleşme partisi devam edecek ama bu seneki birleşme partisinin en önemli özelliği adı birleşme partisi ama gerçek anlamda adalar birleşmeyecek.

İleride birleşeceksiniz ama zamanlama olarak şu anda sayısınız kalabalık, ne zaman birleşeceğinizi size söyleyeceğiz.









HİLMİ CEM ÜZÜLDÜ

Yarışmacıların şoke olduğu açıklamadan sonra Hilmi Cem'in üzülmesi dikkatlerden kaçmadı.