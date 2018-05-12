Ad ve soyad düzeltilmesi kararlarının uygulanması seçim sonrasına ertelendi
İçişleri Bakanlığı Bakanlığı ad ve soyad düzeltilmesine ilişkin il ve ilçe idare kurulu kararlarının uygulanmasının seçim sonrasına kadar ertelendiğini açıkladı
SEÇİM SONRASINA ERTELENDİ
Genel Müdürlük, seçmenlerin oy kullanmalarında herhangi bir sorun ile karşılaşmamaları amacıyla 7039 sayılı Kanun ile 5490 sayılı Kanuna eklenen geçici 8' inci madde ile sağlanan ad ve soyad düzeltilmesine ilişkin il ve ilçe idare kurulu kararlarının uygulanmasının seçim sonrasına kadar ertelendiğini bildirdi.