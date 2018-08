İstanbul Adalar'da atların yaşadığı fayton eziyeti devam ederken, Denizli'de atların yerini alması planlanan ve ilk üretimi yapılan fayton İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) tarafından kabul gördü. Makine mühendisi Haluk Şahin tarafından tasarlanan faytona 'Payitaht' adı verildi.

Faytonlar kısa sürede seri üretime geçerek İstanbul sokaklarındaki ulaşımda yerini alacak. Yüzde 75’i yerli olarak üretilecek olan faytonlar bilinen atlı klasik faytonların özelliklerine sahip olacak. Elektrikli faytonlarda farklı olan şey ise gücünü atlar yerine üzerindeki akülerden alması ve yular yerine direksiyonunun olması. Nostalji tutkunlarının da unutulmadığı elektrikli faytonlar lüks çadırı, kabini, koltukları ile klasik faytonlarla birebir aynı olacak şekilde üretilecek.

15 YILDA SON HALİNE ULAŞTI

Üretimi yapılan faytonun son haline ulaşmasının 15 yıllık bir zaman aldığını belirten Şahin, büyük bir Ar-Ge programı yaparak mevcut fayton modellerini geliştirdiklerini dile getirdi. Şahin şunları söyledi:

"Elektrikli fayton yüzde 25 eğimleri (yokuşları) 6 kişi çıkartabilmekte, kalkış destek programı, fren destek programı, hidrolik fren sistemi, üzerinde bulunan sulu bazlı akülerle beraber körüklü fayton modeline gelmiştir. Fayton zaten Fransızca bir kap anlamına gelmektedir. Eğer buna at takarsanız atlı fayton olur, bu ise gücünü kendinden aldığından elektrikli fayton olarak anımsanmaktadır."

HAYVAN HAKLARI İHLALİNİN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN TASARLANDI

Elektrikli faytonu daha çok ‘hayvan hakları ihlalleri’nin önüne geçme fikrinden yola çıkarak tasarladıklarını anımsatan Şahin, İETT’ye sundukları ve kabul gören ‘Payitaht’ ismini verdikleri faytonun 4 saat şarjla 70-80 kilometre hıza çıkabildiğini vurguladı. Şahin, "Adalardaki atlı faytonların kullanılması ile beraber orada bulunan hayvan haklarının ihlalleri ile beraber bizim de bu proje aklımıza geldi. Elektrikli faytonun yapımına başladığımız 15 yılı aşkın zaman içerisinde 4 saat şarjla 70-80 kilometre giden elektrikli fayton yapıp bunu insanların beğenisine sunduk. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İETT 2 sene evvel bizden bir elektrikli fayton alarak bunun Ar-Ge’sinin geliştirilmesi istedi. Çok yakın bir zamanda da buradaki tesislerimizi ziyaret edecekler ve burada yapmış olduğumuz en son ürettiğimiz model olan ‘Payitaht’ı yerli ve milli olarak yaparak huzurlarına sunacağız" diye konuştu.

KISA ZAMAN İÇİNDE HİZMETE SUNULACAK

Payitaht ismini verdikleri elektrik faytonun yerlilik oranının yüzde 75’i bulduğunu ve sadece motorunun ithal olarak yurt dışından geldiğini kaydeden Şahin, diğer bütün aksamlarının Denizli’nin Sarayköy ilçesindeki tesislerinde ürettiklerini ifade etti. İstanbul’da özellikle turizm bölgesi olan adalarda 285 tane atlı fayton olduğunu ve bin 500’e yakın hayvan popülasyonunun yaşandığını aktaran Şahin, hayvanların haklarının ihlal edildiğini ve bir iş gücü olarak kullanıldığına dikkat çekti. Elektrikli faytonların atlı faytonların yerini alacağını aktaran Şahin, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Büyük olasılıkla Adalar Belediyesi yani Büyükşehir Belediyesi ile beraber koordine olarak adalarda bu elektrikli faytonların kullanılması bir program dahilinde yapılacaktır diye düşünmekteyiz. Kısa zaman içerisinde yani önümüzdeki yıllarda adalarda elektrikli faytonlar iş gücü ve sayıya göre arttırılarak renk renk orada insanların beğenisine sunulacaktır."

Öte yandan Adalar'da atların dramı devam ediyor. Ticari amaç uğruna yaz sıcağında dik yokuşlarda fayton çektirilen atlar, artan iş yükü nedeniyle ölümle burun buruna geliyor.

Fayton ulaşımının en yoğun olduğu Adalar’dan biri Büyükada. Adada toplam 226 adet fayton var. Her faytoncunun 5-6 atı var. Adada 1500 at bulunuyor. Türkiye’nin dört bir yanından getirilen atların önce kan örnekleri alınıp sağlık kontrolleri yapılıyor. Bulaşıcı hastalığı bulunmayan atlar, sağlık raporu almalarının ardından ada ulaşımı için çalıştırılmaya başlanıyor. Atların mesaisi çok erken başlıyor. Sabah 06.00’da başlayan fayton seferleri gece 00.00’a kadar sürüyor. Bu saatler içerisinde dinlendirilerek dönüşümlü olarak çalıştırılan atların en kısa mesafesi 7 kilometre. En uzun tur mesafesi ise 14 kilometre. Bazı atlar artık bu yoğun tempoya dayanamıyor ve can veriyor.