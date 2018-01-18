15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

SON DAKİKA

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den ABD'nin YPG açıklamalarına yanıt

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, ABD'nin YPG açıklamasına ilişkin, "Böyle bir açıklamanın yapılması önemli bir beyan. ABD'nin göndermiş olduğu silahların tekrar iade edilmesi lazım" dedi. AYM'nin 'hak ihlali' kararı sonrası başlayan tartışmalara ilişkin Gül, "Yargıda hiyerarşi olmaz" dedi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den ABD'nin YPG açıklamalarına yanıt
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, NTV televizyonunda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Gül'ün açıklamaları:

(ABD'nin açıklaması) Türkiye sınır güvenliğini sağlamada muktedir ülkedir. Böyle bir açıklamanın yapılması önemli bir beyan. ABD'nin göndermiş olduğu silahların tekrar iade edilmesi lazım.

(AK Parti-MHP ittifakı) Türkiye resmi olarak partiler ittifak yapamıyorlar. Bugün ilk defa bir araya geliyoruz. Tüm bu çalışmaların nihai hedefi milli mutabakatın sağlanması. Yasal olarak neler yapılması gerekiyor?  AK Parti Kürt seçmenden en fazla oy alan partidir. 


"AYM DOSYANIN SAHİBİ GİBİ BİR YARGILAMA YAPAMAZ"


(AYM'nin hak ihlali kararı) Yargıda hiyerarşi olmaz. AYM'nin kararı elbette bağlayıcıdır ama yerel mahkeme, AYM karar aldıktan sonra nihai kararı verecek merciidir. Hiçbir şekilde sınırları aşmamak gerekir. Burada AYM, temek hak ve özgürlüklere ilişkin saldırı var mı o boyuta bakacak. AYM dosyanın sahibi gibi bir yargılama yapamaz. 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Dalgın veznecinin fazladan ödediği 10 bin euroyu Müge Anlı buldu

Dalgın veznecinin fazladan ödediği 10 bin euroyu Müge Anlı buldu
İzmir'de şiddetli rüzgar kemeri devirdi, vapur seferleri iptal oldu

İzmir'de şiddetli rüzgar kemeri devirdi, vapur seferleri iptal oldu
Yalçın Bayer'den flaş iddia! Aylin Nazlıaka ve Fikri Sağlar'ın cezaları kalkıyor mu?

Yalçın Bayer'den flaş iddia! Aylin Nazlıaka ve Fikri Sağlar'ın cezaları kalkıyor mu?
Trabzon'da pistten çıkan uçağı kaldırma çalışmaları başladı

Trabzon'da pistten çıkan uçağı kaldırma çalışmaları başladı
Van’da PKK’ya ait 3 sığınak imha edildi

Van’da PKK’ya ait 3 sığınak imha edildi
2019 genel seçimleri bu yıl 15 Temmuz'da mı yapılacak?

2019 genel seçimleri bu yıl 15 Temmuz'da mı yapılacak?
Ahmet Hakan: Canan Kaftancıoğlu istifa etmeli ya da görevden alınmalı

Ahmet Hakan: Canan Kaftancıoğlu istifa etmeli ya da görevden alınmalı
Afrin nerede? Afrin'in haritadaki yeri ve önemi ne?

Afrin nerede? Afrin'in haritadaki yeri ve önemi ne?
Saadet Partisi'nden Abdullah Gül açıklaması

Saadet Partisi'nden Abdullah Gül açıklaması
Çiftlikbank yavruladı, yeni siteler ortaya çıktı

Çiftlikbank yavruladı, yeni siteler ortaya çıktı
Evi yanan Ali dede böyle ağladı: Kedimi kurtarın

Evi yanan Ali dede böyle ağladı: Kedimi kurtarın