Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den cinsel istismar düzenlemesiyle ilgili açıklama

Serap Belovacıklı

Bakan Abdülhamit Gül şunları söyledi:Adana'da 4,5 yaşındaki yavrumuza yapılan adice, alçakça saldırı iğrenç ve nefretle kınadığımız bir suç. Bu çocuk istismarının ötesinde bir cinayettir. Bu konuların yaşanmaması için her türlü tedbiri aldığımız konudur. Savcılığımız olayla ilgili tahkikatı yaptı 66 yıllık ceza ile dava hazırlanmıştır. Yargı bu konuda titizlikle takipçisi olmaya devam edecektir. Çocuklara yönelik istismarın önlenmesi için yapıalacak olanlar nelerdir bunu masaya yatırdık. Bir komisyon yarın çalışmaya başlayacak. İnfaz sisteminde ne gibi tedbirler alınmalı, hepsini masaya yatırmış olacağız. Kimyasal hadım da dahil olmak üzere yasayla yapacaklarımız idari tedbirlerle yapacaklarımızı masaya yatıracağız. Başbakan ve Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. Suça giden yolları ortadan kaldırmak, toplumun her kesimine düşen sorumluluklar, toplum nasıl bilinçlendirilir bunları beraber yapmamız lazım.