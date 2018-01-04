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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den Hakan Atilla davası ile ilgili açıklama

Adalet Bakanı Gül, ABD'deki Hakan Atilla davasında jürinin kararına ilişkin olarak, evrensel hukuk ilkelerinin hiçe sayıldığını söyledi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den Hakan Atilla davası ile ilgili açıklama
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD'deki Hakan Atilla davasında jürinin kararına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsnat edilen fiillerin uluslararası hukuk bağlamında hukukiliği tartışmalıdır. ABD’nin iç hukukundan kaynaklanan bir durumun yabancı bir ülke vatandaşı için uygulanması hem yargılama yetkisi bağlamında hem de fiilin suç vasfı taşıyıp taşımadığı konusunda açık şaibe oluşturmuştur." ifadelerini kullandı.

Gül, "Yargılamaya konu olayın asli faili olduğu iddia edilen şahsın karmaşık ve şaibeli bir şekilde asli tanık haline getirilerek bu şahsın beyanları üzerine jürinin kararını bu yönde vermesi, evrensel hukuk ilkelerinin hiçe sayıldığını ortaya koymaktadır." dedi.

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