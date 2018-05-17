Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD'de görülen Hakan Atilla davasına ilişkin, "Hukuki olma vasfını çoktan yitirmiş bu sürecin bizim için hiçbir kıymeti ve sonucu yoktur." ifadesini kullandı.

Gül, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kurduğu ihanet pazarından satın alınan tanıklarla sahte ve hukuk dışı kanıtlarla ABD'de yürütülen bir yargılama sonucunda Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'ya 32 ay hapis cezası verildiğini belirtti.

Adalet Bakanı Gül, paylaşımında şunları kaydetti:

"Amerikalı savcı ve hakimlerin, eylem ve söylemleriyle tarafsızlık görüntüsünü en baştan yitirdiği bu dava, FETÖ'nün etki ve yönlendirmesiyle Türkiye'de yarım kalmış bir operasyonu ABD'de tamamlama çabasından başka bir şey değildi. Amerikan hukuk sisteminin böyle bir tertibe alet edilmesini büyük bir ibretle izledik. Daha önce de söylediğimiz gibi hukuki olma vasfını çoktan yitirmiş bu sürecin bizim için hiç bir kıymeti ve sonucu yoktur."

14 AYDIR HAPİSTE

Yaklaşık 14 aydır hapiste bulunan Atilla'nın hapiste geçirdiği sürenin 32 aydan düşüleceği bildirildi. Öte yandan Atilla'nın kalan 18 aylık cezası üzerinden de iyi halden dolayı ceza indirimi yapılması öngörülüyor.

ATİLLA'NIN AVUKATLARI KARARI TEMYİZ EDECEK

Atilla'nın Türk avukatı Halil Uzun, kararın açıklanmasının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, “Çıkan sonuçtan direkt memnun olduğumu söyleyemem ama şikayetçi de değiliz. Bu bizim diğer süreçleri takip etmemiz için yeterli bir süre.” dedi. Yargıç Berman'ın federal hüküm verme ilkelerini takip etmediğini ve bunu takip etseydi kendi hesaplamalarına göre yaklaşık 10 yıl ceza öngörmesinin mümkün olacağını söyleyen Uzun, yargıcın diğer faktörleri de göz önüne alarak federal hüküm verme ilkelerinin altında bir ceza takdir ettiğini ifade etti. Atilla'nın avukatlarından Victor Rocco ise karar “adil” olsa da temyize gideceklerini belirtti.