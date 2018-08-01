Bakan Gül, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Benim bu topraklarda yaşamak ve bu topraklarda ölmek dışında bir düşüm olmadı. ABD'de veya Türkiye dışında herhangi bir ülkede ne bir dikili ağacım, ne bir tek kuruş param da yoktur. Nasip olursa belki bir gün memleketim Gaziantep'te küçük bir zeytinlik alırım." dedi.

BEYAZ SARAY'DAN SKANDAL AÇIKLAMA

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, mahkemenin Rahip Andrew Brunson’a ev hapsi vermesi üzerine, Türk İçişleri ve Adalet Bakanlarına yaptırım uygulayacaklarını açıkladı.

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