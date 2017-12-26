Adalet Bakanı'ndan sivillere yargı muafiyeti tartışmasıyla ilgili flaş açıklama!

AK Parti'den çok tartışılan KHK maddesiyle ilgili ilk açıklama

Abdullah Gül'den KHK tepkisi

Akşener'den iç savaş uyarısı

AK Parti sözcüsü Mahir Ünal'dan flaş açıklama!

Bülent Tezcan: KHK'yı AYM'ye götüreceğiz

Son Dakika.. Devlet Bahçeli, sivillere yargı muafiyetiyle ilgili açıklama yaptı

Serap Belovacıklı

Bazı temaslarda bulunmak Gaziantep’e gelen, burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Son günlerde tartışmalara neden olan sivillere yönelik hukuki ve idari sorumsuzluk getiren KHK düzenlemesi ile konuşan Gül, “Burada yapılan düzenleme sadece 15 Temmuz ve sonrasındaki 16 Temmuzdaki darbe girişiminin püskürtülmesi ile ilgili söz konusudur. Ne öncesi ne sonrası kapsam içerisinde değildir. Yani sivillere yönelik burada hukuki ve idari sorumsuzluk getiren düzenleme, 15 Temmuz gecesi darbe girişimi olmuştur ama püskürtülmesi ertesi gün olmuştur. Dolayısıyla terör eylemi vardı, bundan sonra da terör olaylarında vatandaşlar buna müdahale ettiğinde sorumsuz olacaktır diye bir durum söz konusu değildir. Oradaki terör ifadesi darbe girişimli bir terör faaliyetidir’’ ifadelerini kullandı.696 sayılı KHK ile "darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket edenlere, resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına bakılmaksızın cezai sorumsuzluk" getirildi.696 sayılı KHK ile Olağanüstü hal uygulamalarının uygulanmasına ilişkin 8 Kasım 2016'da çıkarılan yasanın 37. maddesine ek yapıldı.Bu maddeye bir 'fıkra' ekleyerek şöyle denildi: "Resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına veya resmi bir görevi yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın 15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişiler hakkında da birinci fıkra hükümleri uygulanır.""15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında karar alan, karar veya tedbirleri icra eden, her türlü adli ve idari önlemler kapsamında görev alan kişiler ile olağanüstü hal süresince yayımlanan kanun hükmünde kararnameler kapsamında karar alan ve görevleri yerine getiren kişilerin bu karar, görev ve fiilleri nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmaz."Son KHK'ya bir çok parti ve sivil toplum kuruluşundan eleştiri geldi. CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, "Bu madde iktidar eli ile sivil silahlı çete kurma maddesidir" dedi, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener "Bu düzenleme iç savaşa sürükler" ifadesini kullanırken, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Kaygı verici" olarak değerlendirdi. Düzenlemeye destek veren tek parti MHP oldu.