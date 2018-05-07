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Adalet Bakanlığı'na alınacak 15 bin memur için başvuru şartları neler?

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün geçtiğimiz haftalarda yaptığı 15 bin personel alımı açıklamasının ardından ilk duyuru geldi. Adalet Bakanlığı internet sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre 2018 yılında 15 bin personel alımı gerçekleştirilecek. Alım yapılacak alanlar, infaz ve koruma memuru, zabıt katibi, icra katibi, mübaşir başta olmak üzere 24 farklı alanda gerçekleşecek. Peki, Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuru şartları açıklandı mı? İşte, yapılan resmi duyuruya dair detaylar ..

Adalet Bakanlığı'na alınacak 15 bin memur için başvuru şartları neler?
Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı için beklenen duyuruyu yaptı. İnfaz ve koruma memuru, zabıt katibi, icra katibi, mübaşir, psikolog, sosyal çalışmacı, ceza infaz kurumu katibi, sağlık memuru, teknisyen, şoför, mühendis, mütercim gibi 24 farklı alanda yapılacak olan personel alımı, 2018 yılı içerisinde gerçekleşecek.

İlanın duyurusu, bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlandı. İşte o ilan;

"Adalet Bakanlığı 2018 yılında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında 15 bin sözleşmeli personel alacak.

Buna göre; 2018 yılı içerisinde yaklaşık 15 bin sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek. İstihdamı sağlanacak personeller Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Personel Genel Müdürlüğü taşra ve merkez teşkilatı, Adli Tıp Kurumu Başkanlığında görevlendirilecek.

Planlanan istihdam kapsamında infaz ve koruma memuru, zabıt katibi, icra katibi, mübaşir, psikolog, sosyal çalışmacı, ceza infaz kurumu katibi, sağlık memuru, teknisyen, şoför, mühendis, mütercim gibi 24 farklı alanda alım gerçekleştirilecek."

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 25 Nisan Çarşamba günü yaptığı açıklamada alımla ilgili duyuruyu şu şekilde yapmıştı;

"Bu sene mezun olan öğrenci arkadaşlarımız için bu sınavı da açacağız ve inşallah yakın zamanda, bu sene sonuna kadar göreve başlamak üzere toplam 15 bin 500 adliye ve ceza infaz personeli alacağız. Hükümetimiz olarak yine gençlerimizden bu anlamda istifade edeceğiz, yakın zamanda bu konuyla ilgili de ilana çıkacağız. Bakanlığımız bünyesine 15 bin 500 personel alımı gerçekleşecektir."

Alımla ilgili ilanların önümüzdeki süreçte açıklanması bekleniyor.

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