Adalet Komisyonu Başkanı Hakkı Köylü kalp krizi geçirdi
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü, kalp krizi geçirdi
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü, kalp krizi geçirdi.
Alınan bilgiye göre, Gölköy köyündeki bir restoranda aniden rahatsızlanan Köylü, yanındakilerce Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
ANJİYO YAPILDI
Burada yapılan muayenesinde kalp krizi geçirdiği belirlenen Köylü'ye anjiyo yapıldı.
Köylü'nün sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisinin sürdüğü belirtildi.