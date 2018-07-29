  • Haberler
  • Gündem
  • Adalet Komisyonu Başkanı Hakkı Köylü kalp krizi geçirdi

Adalet Komisyonu Başkanı Hakkı Köylü kalp krizi geçirdi

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü, kalp krizi geçirdi

29 Temmuz 2018, Pazar 21:15
A A

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü, kalp krizi geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Gölköy köyündeki bir restoranda aniden rahatsızlanan Köylü, yanındakilerce Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

ANJİYO YAPILDI

Burada yapılan muayenesinde kalp krizi geçirdiği belirlenen Köylü'ye anjiyo yapıldı.

Köylü'nün sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisinin sürdüğü belirtildi.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER