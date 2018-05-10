Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz'den CHP'ye sitem



"KİM GİDECEK 30 KİLOMETRE YOLU"



"BENİM GÜNAHIM NEYDİ KARDEŞİM"

Serap Belovacıklı

Habertürk'ten Onur Şahanoğlu'na konuşan Vecdi Öz, CHP'ye sitem etti, ittifakları eleştirdi.Öz, "Seçme ve seçilme hakkı konusunda bu uygulamayı sıkıntılı buluyorum. Aday olabilmek için 139 bin lira para ödemeniz gerekiyor. Partim olmasa ben bu parayı yatıramazdım, partisi olmayan kimse de bu parayı yatıramaz" dedi.İmza sınırının fazla olduğunu söyleyen Öz, imza toplama sürecinde yaşadıklarına ilişkin olarak da "YSK'nın koordinasyon merkezlerinde oy toplanması işimizi zorlaştırdı. İnsanlar uzakta oturuyorlar, işe gidiyorlar. YSK koordinasyon merkezine gitmek için 30-40 kilometre gitmesi gereken insanlar var. Kimin arabası var, kim gidecek 30 kilometre yolu" diye konuştu.Bahçeli'nin imza atan seçmenlerle ilgili sözlerini eleştiren Öz, seçmenlerinin kaygılarını gideremediğini "Ben bu insanlara zorla gidin imza verin diyemem" sözleriyle anlattı.Muhalefetin ittifakına yönelik eleştiriler getiren Öz, "İttifak yapan partiler 'Gidin şuna imza atın' dediler. Bu doğru değil. Özellikle CHP'ye bu konuda çok kızıyorum. Benim günahım neydi kardeşim? Ben kendi gücümle, çalışmalarımla, partimin desteğiyle 3 bin 30 oy topladım. O onun havuzuna, öbürü başkasının havuzuna imza atıyor. Bunu doğru bulmuyorum. Benim partim küçük, yumruğum kücük ama yüreğim büyük." dedi.