‘ADAM Olacak Çocuk!’

Trafikte fark edilmenin yeni yolu farklı tasarıma sahip otomobiller satın almak. Bir de bu otomobiller yoğun trafikte pratikliğiyle size yardımcı oluyorsa değmeyin keyfinize. Müşterilerin talepleri markaları bu tasarıma sahip otomobiller üretmeye itti. Opel’de “Bir Otomobil Birçok Kişilik” sloganıyla Adam’ı yarattı. Jam - Glam - Slam olmak üzere üç farklı model seçeneğiyle satışa çıkan ADAM, sadece 70 HP güç üreten 1.2 lt benzinli motor ile satışa sunulmuş. Tüm modellerde beş ileri manuel şanzıman ile satılan Adam “Glam” donanımıyla test konuğumuz oluyor.

Tasarım

Adam’ın tasarımına baktığımızda diğer Opel modellerinden farklı bir görsele sahip olduğunu fark ediyoruz. Hatta ön ızgaradaki logoyu kaldırırsanız bu aracın hangi markaya ait olduğunu çözmeniz güç. Ön bölümde geniş ızgaraya yer verilmiş. Bu ızgara iki yana çizgi şeklinde uzanmış krom detay ile süslenmiş. Bu çizginin iki ucunda yuvarlak şeklinde sis farları konumlandırılmış. Farların kenarlarında kullanılan piyano siyahı detaylar bu bölümün şıklık temasını ön plana çıkarmış. Kaput üzerinde ve ön tamponda yer alan keskin çizgiler otomobilin dinamizm ruhunu nitelerken, öne doğru uzatılmış far grubu da aracın agresif bakışlara kavuşmasını sağlamış. Yan bölümde siyah ve beyaz renklerin kombine edildiği jant grubu otomobile sportif yönünü ortaya koymuş. Aslında Adam’ın buradaki en büyük farkı kişiselleştirilebilir detaylarının olması. Siyah, Extreme ve Twisted paketleriyle tavan renginde, otomobilin üzerindeki çıkartmalarda ve ön ızgarada değişimler yapabiliyorsunuz. Ayrıca bu detaylar seçtiniz donanım versiyonuna göre de farklılık gösterebiliyor. Arka bölüme geldiğinizde ise yine keskin haltaların yer aldığı bir tasarım sizleri karşılıyor. Tampon bölümünün iki kenarına konumlandırılan sis farı ve geri vites ışığı buraya farklı bir hava katmış. Opel Corsa ile aynı platform üzerinde yükselen Adam, 3698 mm uzunluğa, 1720 mm genişliğe, 1484 mm yüksekliğe ve 2311 mm dingil mesafesine sahip. Bu değerler ile Adam en büyük rakibi rakibi Fiat 500’den 152 mm daha uzun, 93 mm daha geniş, 4 mm daha alçak ve 11 mm daha uzun dingil mesafesine sahip.

İç mekân

Otomobilin içerisine geçtiğimizde kendine has bir iç mekân tasarımı bizleri karşılıyor. 3 kollu deri direksiyon ve üzerindeki kontrol düğmeleri klasik olsa da nikelajlı eklentiler ile farklılaştırılmış. Ön konsol vişneçürüğünün iki farklı tonuyla kombine edilmiş. Bu renkler içeride basık bir mekân izlenimi sunsa da Adam’ın kişiselleştirilebilir özelliği bu renklerin değişebilmesine olanak vermiş. Bu özellik ile ön konsol, vites, direksiyon ve el freni üzerindeki kaplamalar değiştirilebiliyor. Malzeme kalitesi ve işçilik konusunda sıkıntı yer almazken test aracımızdaki gibi deri koltuk tercihi yaparsanız temizlik konusunda fazla titiz olmanız gerekiyor. Eğer buna dikkat etmezseniz koltuklarınız kötü bir görüntüye bürünebilir. Okunaklı göstergeler, kırmızı detaylar ile dinamizm ruhunu sürücüye aktarıyor. Orta konsolda “IntelliLink” adı altında bir multimedya sisteme yer verilmiş. Android ve iOS destekli bu sistem sayesinde akıllı telefonlarınızı bu ekrana entegre etmeniz mümkün. 7 inç büyüklüğündeki bu ekran dokunmatik özellikli olup direksiyon üzerinden de kumanda edilebiliyor. Bu sistemin çalışma prensibi ve ses kalitesi göz dolduruyor. Bu ekranın sağında ve solunda koltuk ısıtma, kapı kilidi, direksiyon ısıtma ve City direksiyon modu tuşlarına yer verilmiş. City modunu açtığınızda yumuşayan direksiyon dar sokaklarda manevraları zorlanmadan yapmanızı sağlıyor. İç hacim konusunda ise öndekilere rahat bir alan sunarken arkada oturanlar bilhassa bacak mesafesi konusunda sıkıntı yaşayacaklar.

Performans

Opel Adam gücünü Corsa modelinden tanıdığımız 1.2 litre benzinli motordan alıyor. Ancak Adam’da motorun gücü bir miktar törpülenmiş. Motor 5600 d/d’de 70 bg güç 4000 d/d’de ise 115 Nm tork değerine sahip. Bu değerler ile 0-100 km/s hızlanmasını 14.9 saniyede tamamlayan Adam, maksimum 165 Km/s’lik hız değerine sahip. Fabrika verilerine göre karma yakıt tüketim değeri ise 5.3 litre olarak belirlenmiş. Adam çekici tasarımının yanında buna yakışmayan bir sürüş izlenimi sergiliyor. Alt devirleri sevmeyen ünite üst devirlerde de fazla bir etki gösteremiyor. Bunu 14.9 saniyelik 0-100 Km/s hızlanmasından anlamak da mümkün. Performans verileri iyi olmayan motorun ekonomik olacağını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Testimiz sırasında elde ettiğimiz 8,5 litrelik yakıt tüketimi bu iddiamızı doğruluyor.

Konfor ve Yol Tutuşu

Adam’da orta sertlikte süspansiyonlara yer verilmiş. Bu süspansiyonlar irili ufaklı çukurları size hissettirmiyor. Yapısı sebebiyle Adam virajlarda çok güven vermiyor. Limitleri fazla zorlandığında Adam önden kayma yaşatıyor. Ancak yine de A segmentinde bir otomobil olduğu düşünüldüğünde başarılı sürüş dinamiklerine sahip olduğunu belirtmeliyiz. Konfor konusunda deri ve yan destekli koltuklar göz dolduruyor. Adam ses yalıtımı konusunda da sınıf ortalamalarında bir performans sunuyor.

Yorum-Alper GÜLER

Farklı tasarıma sahip otomobilleri trafikte çok fazla görmeye başladık. Otomobil tutkunları pratik kullanımları ve trafikte fark edilmek için bu tarz otomobilleri satın alıyorlar. Bu tarz otomobiller tasarımları kadar performanslarıyla da ön planda olmalı. Ancak Adam bu konuda size yardımcı olamıyor. 1.2 litrelik motor performans konusunda yetersiz kalırken ekonomik olmayı da başaramıyor. Adam çok daha iyi bir motoru hak ediyor. Aracın viraj dinamiğine baktığımızda orta sertlikteki süspansiyon ve hissiz direksiyon size parlak bir performans çizdirmiyor. Fiyat disiplinine baktığımızda Adam 43 Bin TL’yi geçkin satış etiketine sahip. Rakibi Fiat 500’e göre daha ucuz. Adam’ın kişiselleştirme seçenekleri bu fiyat farkını absorbe ediyor ancak veri

Yorum – Tulu DARICAN

Opel, Adam ile doğru bir yolda. Şu anda araç satın alacakları tam anlamıyla tatmin etmese de gelecekte çok daha iyi bir seçenek olacağına hiç kuşku yok. Hatta mevcut 1.2 litrelik motorun yerine Avrupa’da satılan 1.4 litre 100hp’lik ünite Türkiye’de satılsa otomobilin bugünkünden çok daha fazla talep göreceğine hiç kuşku yok. 1.2 litrelik ünite ne yazık ki ne performans ne de ekonomi anlamında sürücüsünü tatmin edemiyor. Şehir içinde bile alt devirlerde yaşanan cansızlık yorucu olabiliyor. Adam’ın tasarımı ise ilgi çekiyor ve trafikte merak uyandırıyor. Aracı kullanmadan ilk görenler onun kadınlara yönelik otomobil olduğunu düşünebilir ancak tasarımındaki bazı maço hatlarla erkek sürücülere bile yakıştığını söylemeliyim. Adam’ın eleştireceğin bir diğer özelliği ise dönüş çapı. Şehir içi pratik kullanım iddiasında olan bir aracın dönüş çapının 10.1 metre olması çok parlak değil.

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