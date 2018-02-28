Adana'da 2 kişi çocuğun çığlıkları sayesinde yakalandı

Adana’da 10 yaşındaki kıza tecavüze kalkışan 2 kişi, çocuğun çığlıkları sayesinde yakalandı. Denizli’de bir bakkalın, dükkanında çok sayıda çocuğu taciz ettiği ortaya çıktı. Kars’ta zihinsel engelli genç kıza mahalledeki birçok kişi tecavüz etmiş

28 Şubat 2018, Çarşamba 05:13
Adana'da 2 kişi çocuğun çığlıkları sayesinde yakalandı

SON ANDA KURTULDU


Adana’da Adil E. (20) ve S.E. (17) yolda mendil satarken gördükleri 10 yaşındaki K.S.’yi, harabe bir eve götürmeye çalıştılar. Küçük kızın çığlıkları üzerine çevredekiler yardıma koştu. Polisin linçten kurtardığı Adil E. ve yakalanan S.E. ‘çocuğa cinsel istismar’ suçundan tutuklandı.


İNSANLIK UTANCI


Kars’ta zihinsel engelli genç kız D.İ.’nin 5.5 aylık hamile olduğu, rahatsızlanıp hastaneye gittiğinde ortaya çıktı. Polisin gözaltına aldığı 8 kişi tutuklandı. Bu kişiler arasında D.İ.’nin teyzesi de var. D.İ.’nin annesi ise adli kontrol şartıyla bırakıldı. Bebeğin babası DNA testiyle belirlenecek.


BAKKAL DEHŞETİ


Denizli Çal’da bakkal Halil Ablan (41), dükkanına gelen 2 kız çocuğunu taciz etmekten 15 yıl hapse mahkum oldu. Halil Ablan’ın çöpte bulunan bilgisayar belleğinde ise çok sayıda çocuğu bakkalda istismar ederken görüntüleri ortaya çıktı. Halil Ablan bu görüntüler için ayrıca yargılanacak.



SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Belediye işçisi görev yeri değiştirilince çatıya çıktı

Belediye işçisi görev yeri değiştirilince çatıya çıktı
Cezaevi firarileri uyuyunca yakalandı

Cezaevi firarileri uyuyunca yakalandı
Öğretmene 'tehdit ve hakaret' iddiasıyla gözaltı

Öğretmene 'tehdit ve hakaret' iddiasıyla gözaltı
Ağrı’da Tugay Komutanlığı'nda korkutan yangın

Ağrı’da Tugay Komutanlığı'nda korkutan yangın
Gülay Mübarek'i taciz eden şahıs gözaltına alındı

Gülay Mübarek'i taciz eden şahıs gözaltına alındı
Çalıntı resmi araçla gezmeye giden 3 kişi yakalandı

Çalıntı resmi araçla gezmeye giden 3 kişi yakalandı
Cinsel istismardan aranan 72 yaşındaki adam tutuklandı

Cinsel istismardan aranan 72 yaşındaki adam tutuklandı
Çalınan 41 koyun bulunarak, sahibine teslim edildi

Çalınan 41 koyun bulunarak, sahibine teslim edildi
Bayrampaşa'da spor salonuna haciz geldi, üyeler ortada kaldı

Bayrampaşa'da spor salonuna haciz geldi, üyeler ortada kaldı
Belediyenin resmi aracını çalıp gezmeye çıktılar!

Belediyenin resmi aracını çalıp gezmeye çıktılar!
Pide salonunda gelinini öldürüp oğlunu yaraladı

Pide salonunda gelinini öldürüp oğlunu yaraladı