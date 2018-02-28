Adana'da 2 kişi çocuğun çığlıkları sayesinde yakalandı

SON ANDA KURTULDU



İNSANLIK UTANCI



BAKKAL DEHŞETİ

İdil Janet Demiray

Adana’da Adil E. (20) ve S.E. (17) yolda mendil satarken gördükleri 10 yaşındaki K.S.’yi, harabe bir eve götürmeye çalıştılar. Küçük kızın çığlıkları üzerine çevredekiler yardıma koştu. Polisin linçten kurtardığı Adil E. ve yakalanan S.E. ‘çocuğa cinsel istismar’ suçundan tutuklandı.Kars’ta zihinsel engelli genç kız D.İ.’nin 5.5 aylık hamile olduğu, rahatsızlanıp hastaneye gittiğinde ortaya çıktı. Polisin gözaltına aldığı 8 kişi tutuklandı. Bu kişiler arasında D.İ.’nin teyzesi de var. D.İ.’nin annesi ise adli kontrol şartıyla bırakıldı. Bebeğin babası DNA testiyle belirlenecek.Denizli Çal’da bakkal Halil Ablan (41), dükkanına gelen 2 kız çocuğunu taciz etmekten 15 yıl hapse mahkum oldu. Halil Ablan’ın çöpte bulunan bilgisayar belleğinde ise çok sayıda çocuğu bakkalda istismar ederken görüntüleri ortaya çıktı. Halil Ablan bu görüntüler için ayrıca yargılanacak.