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Adana'da 3 kişi minibüsteki engelli gence saldırdı

Adana'da konuşma engelli bir genç, eve gitmek bindiği minibüste tartıştığı 3 kişi tarafından feci şekilde dövüldü. Minibüsün güvenlik kamerasına da yansıyan olay, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan tarafından da sosyal medya üzerinden paylaşıldı
 

14 Ocak 2018, Pazar 23:49
Adana'da 3 kişi minibüsteki engelli gence saldırdı
Olay, 11 Ocak günü saat 21.45 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi Gazipaşa Bulvarı’nda meydana geldi.

ENGELLİ GENCİ TEKME TOKAT DÖVDÜLER


Evine gitmek için minibüse binen konuşma engelli genç, henüz bilinmeyen bir nedenle 3 kişiyle tartışmaya başladı. Olayın büyümesi üzerine 3 kişi, yumruk ve tekmelerle engelli genci, diğer yolcuların gözleri önünde feci şekilde dövdü.

Olay an, minibüsün güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İZMİRLİ MİLLETVEKİLİ GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI


CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’ın paylaştığı minibüsün güvenlik kamerası görüntüsü, vatandaşların tepkisini çekti. Paylaşımın yorum kısımında, dayakçı 3 kişinin yanı sıra olay anında minibüste bulunup, tepkisiz kalan vatandaşların da eleştirildiği görüldü.

SALDIRGANLARIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI


Olayın hemen ardından engelli gencin polise giderek şikayetçi olduğu belirtilirken, güvenlik kamerası görüntüsünü incelemeye alan polisin, saldırganları yakalamak için çalışma başlattığı bildirildi.
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