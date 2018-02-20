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Adana'da 4.5 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan sapığa en üst sınırdan ceza istemi!

Adana’da 4,5 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan tutuklu Sedat Keser hakkında en üst sınırdan olmak üzere iki ayrı suçtan toplam 66 yıl hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.  Cumhuriyet Savcısı, ‘savunmasız yavrucağa karşı vicdan ve merhamet niteliklerinden ayrılmış’ diye nitelendirdiği şüphelinin, yaptığı eylemleri nedeniyle en üst sınırdan ceza verilmesini ve takdir indirimi uygulanmamasını istedi.

20 Şubat 2018, Salı 14:17
Adana'da 4.5 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan sapığa en üst sınırdan ceza istemi!
Adana'nın  Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi’nde 10 Şubat’ta, bir düğünde 4.5 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunurken yakalanıp tutuklanan sapık Sedat Keser hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli hakkında "Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı" suçundan 45 yıl, "Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Çocuğu Cinsel Amaçlı Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçundan da 21 yıl olmak üzere toplam 66 yıl hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.


 "EN ÜST SINIRDAN CEZA VERİLSİN, İNDİRİM UYGULANMASIN" 


Cumhuriyet Savcısı, ağırlaştırıcı neden uygulanması gerektiğini vurguladığı iddianamenin değerlendirme bölümünde, "Şüphelinin, henüz 4,5 yaşındaki ruhen ve bedenen savunmasız bir yavrucak olan mağdureye bir insanda bulunması beklenen vicdan, merhamet ve haysiyet niteliklerinden kelimenin tam anlamı ile geri dönülmez şekilde ayrılarak gerçekleştirdiği kamu vicdanını çok derinden yaralayan, toplumda yüksek düzeyde infial uyandıran eylemi nedeniyle talep edilen ceza maddelerinin en üst haddinden uygulama yapılmak suretiyle cezalandırılması ve takdiri indirim sebeplerinin uygulanmamasını" isteyerek en üst sınırdan ceza verilmesini talep etti.


İDDİANAME MAHKEMEYE GÖNDERİLDİ 


Şüpheli hakkında talep edilen cezanın, Türk Ceza Kanunu’nda bu eylemlere öngörülen en yüksek ceza olduğu öğrenildi.  Hazırlanan iddianame de dava açılmak üzere ağır ceza mahkemesine gönderildi.
 


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