Adana'da 4,5 yaşındaki küçük kıza tecavüz eden sapık 16 Mart'ta adalet önüne çıkacak

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 4,5 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Sedat Keser hakkında en üst sınırdan olmak üzere toplam 66 yıl hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İki ayrı suçtan hakkında dava açılan Keser, 16 Mart’ta hakim karşısına çıkacak
 

Adana'da 4,5 yaşındaki küçük kıza tecavüz eden sapık 16 Mart'ta adalet önüne çıkacak
Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde 10 Şubat’ta, bir düğünde 4.5 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunurken yakalanıp tutuklanan Sedat Keser hakkında dava açıldı. 

66 YIL HAPSİ İSTENİYOR


Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Soruşturma Bürosunca sanık hakkında “Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı” suçundan 45 yıl, “Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Çocuğu Cinsel Amaçlı Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçundan da 21 yıl olmak üzere toplam 66 yıl hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. 

İddianameyi değerlendiren mahkeme, sanık Sedat Keser’in üzerine atılı suçu işlediği yönünde güçlü deliller bulunması, salıverildiği takdirde delilleri etkileme olasılığının varlığı ve kaçma şüphesinin devam etmesini dikkate alarak Sedat Keser’in tutukluluk halinin devamına karar verdi.  Adana dışındaki başka bir cezaevinde bulunan sanık Sedat Keser’in, 16 Mart’ta ilk kez hakim karşısına çıkacağı öğrenildi. 

İHA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Niğde'de cezaevi firarisi evine dönünce yakalandı

Niğde'de cezaevi firarisi evine dönünce yakalandı
Bakırköy'de silahlı saldırı: 1 yaralı

Bakırköy'de silahlı saldırı: 1 yaralı
Sobadan sızan gaz bir can daha aldı!

Sobadan sızan gaz bir can daha aldı!
Kahraman şoför yolcunun çantasını hırsızlardan kurtardı

Kahraman şoför yolcunun çantasını hırsızlardan kurtardı
28 yaşındaki temizlik işçisi 13 yaşlarındaki 2 ayrı kız çocuğuna tacizden tutuklandı

28 yaşındaki temizlik işçisi 13 yaşlarındaki 2 ayrı kız çocuğuna tacizden tutuklandı
İş yerindeki ketçap kovalarından uyuşturucu çıktı

İş yerindeki ketçap kovalarından uyuşturucu çıktı
Gürcü kadının şüpheli ölümünde tecavüz iddiası

Gürcü kadının şüpheli ölümünde tecavüz iddiası
Esra Erol'un programında şok! Babası öz dayısı çıktı

Esra Erol'un programında şok! Babası öz dayısı çıktı
Otogardaki cinsel saldırıda iki şoföre 48 yıl hapis isteniyor

Otogardaki cinsel saldırıda iki şoföre 48 yıl hapis isteniyor
Ataşehir'de şüpheli ölüm

Ataşehir'de şüpheli ölüm
Ankara'da otobüs şoförü yolcuları yolcuları esir aldı

Ankara'da otobüs şoförü yolcuları yolcuları esir aldı