Adana'da 4 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz eden zanlı: Yaptığımdan pişmanım

Adana'da bir düğünde, 4 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanan zanlının, "Kız olay sırasında ağlıyordu. Yaptığımdan pişmanım" dediği öğrenildi

12 Şubat 2018, Pazartesi 14:56
Adana'da 4 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz eden zanlı: Yaptığımdan pişmanım
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'ndeki bir düğünde 4 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz ettiği iddiasıyla Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanan S.K.'nin ifadeleri ortaya çıktı. 

"YAPTIĞIMDAN PİŞMANIM"

“Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı” ve “Cinsel Amaçlı Çocuğu Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçlarından tutuklanarak Adana dışında ismi belirtilmeyen başka bir cezaevine gönderilen S.K. polise verdiği ifadesinde, ayakkabı boyacılığı ve hurdacılık yaptığını söyledi. Davetli olmadığı halde düğüne gittiğini, bu sırada alkollü olduğunu belirten S.K.'nin, "Odada bizden başka kimse yoktu. Olayı gerçekleştirdim. Kız olay sırasında ağlıyordu. Bu sırada başkaları odaya girdi ve beni dışarı çıkarıp karakola götürdüler. Yaptığımdan pişmanım" dediği öğrenildi. 

İHA


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