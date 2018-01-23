Adana'da araçlar suya gömüldü! Botlarla kurtarıldılar

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda köprü altında 1 metreyi aşan su birikintisi nedeniyle 5 araç mahsur kaldı. Minibüste mahsur kalan bir kişiyi bot yardımıyla kurtardı

23 Ocak 2018, Salı 10:54
Adana'da araçlar suya gömüldü! Botlarla kurtarıldılar
Adana'da etkisini sürdüren sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Merkez Sarıçam ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda köprü altında bir metreyi aşan su birikintisi nedeniyle 5 araç mahsur kaldı.



Araçlarından kendi imkanlarıyla çıkanlar durumu polis ve Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen ekipler, minibüste mahsur kalan bir kişiyi bot yardımıyla kurtardı.



Adana'da etkisini sürdüren sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kentte dünden itibaren süren yağış nedeniyle bazı yollar ve köprü altlarında su birikintileri oluştu.



Merkez Sarıçam ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda köprü altında bir metreyi aşan su birikintisi nedeniyle 5 araç mahsur kaldı



Araçlarından kendi imkanlarıyla çıkanlar durumu polis ve Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, minibüste mahsur kalan bir kişiyi bot yardımıyla kurtardı.

Araçlar, suyun çekilmesiyle kurtarılacak. 


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