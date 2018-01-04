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Adana'da araçlar suya gömüldü

Adana’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Merkez Otogar’ın otoparkında araçlar yükselen suyun içinde mahsur kaldı

04 Ocak 2018, Perşembe 20:36
Adana'da araçlar suya gömüldü
Geceden bu yana devam eden yağmur, kentte su baskınlarına neden oldu. Yağışlar nedeniyle kent merkezinde bazı cadde ve mahallelerde su birikintileri oluşurken Merkez Otogar’ın otoparkında ise araçlar su birikintisi nedeniyle su içerisinde kaldı.
 

TEPKİ GÖSTERDİLER


Bir vatandaş ise yükselen suda karşıya geçmek için tahta palet kullandı.

Otogardaki işletme sahipleri, yetkililere tepki gösterdi. Ray Sokak’ta ise bir caddede aşırı yağış nedeniyle yol çöktü.

(Umutcan İşledici / İHA)

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