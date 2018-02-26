Adana'da battaniye paniği... Bebek cesedi var sandılar ama...

'KEDİM ÖLÜNCE BURAYA GÖMDÜM'

Senim Tanay

Adana'daki Doğal Park’ta yürüyüş yapanlar, kaldırım kenarında yarısı toprağa gömülmüş bataniyeyi görünce şüphelenip durumu polise bildirdi. Parka gelen polisler, battaniyeye sarılı patlayıcı olabileceği ihtimaliyle bomba ihma ekibini çağırdı, park da giriş ve çıkışlara kapatıldı.Battaniyenin içinde bebek cesedi de olabileceğini de düşünenen ekipler, çevredeki vatandaşların ifadesini almaya başladı.Bu sırada parka Veteriner Mahir Kaya geldi. Polislere battaniyenin içinde kedi olduğunu söyleyen Mahir Kaya, "Bu kedi benim, ölünce buraya gömdüm. Önemli bir şey yok" dedi. Polisler, Mahir Kaya’ya battaniyeyi açmasını söyledi. Mahir Kaya’nın açtığı battaniyede kedi ölüsü olduğu belirlendi. Özür dileyen Mahir Kaya, ifadasi alındıktan sonra serbest bırakıldı.