15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Adana'da battaniye paniği... Bebek cesedi var sandılar ama...

Adana’daki Doğal Park'ta yarısı toprağa gömülmüş battaniye panik yarattı. Battaniyenin içinde bebek cesedi olabileceğini düşünenler, olay yerine gelen bir veterinerin "Ölen kedimi gömdüm" demesiyle rahat bir nefes aldı

26 Şubat 2018, Pazartesi 13:28
Adana'da battaniye paniği... Bebek cesedi var sandılar ama...
Adana'daki Doğal Park’ta yürüyüş yapanlar, kaldırım kenarında yarısı toprağa gömülmüş bataniyeyi görünce şüphelenip durumu polise bildirdi. Parka gelen polisler, battaniyeye sarılı patlayıcı olabileceği ihtimaliyle bomba ihma ekibini çağırdı, park da giriş ve çıkışlara kapatıldı.

Battaniyenin içinde bebek cesedi de olabileceğini de düşünenen ekipler, çevredeki vatandaşların ifadesini almaya başladı.

'KEDİM ÖLÜNCE BURAYA GÖMDÜM'

Bu sırada parka Veteriner Mahir Kaya geldi. Polislere battaniyenin içinde kedi olduğunu söyleyen Mahir Kaya, "Bu kedi benim, ölünce buraya gömdüm. Önemli bir şey yok" dedi. Polisler, Mahir Kaya’ya battaniyeyi açmasını söyledi. Mahir Kaya’nın açtığı battaniyede kedi ölüsü olduğu belirlendi. Özür dileyen Mahir Kaya, ifadasi alındıktan sonra serbest bırakıldı.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son dakika! İran'dan flaş Afrin açıklaması

Son dakika! İran'dan flaş Afrin açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
Manisa'da MHP'li belediyeye şok! Hoparlörden PKK marşı çaldılar

Manisa'da MHP'li belediyeye şok! Hoparlörden PKK marşı çaldılar
Çek basınından flaş iddia! Salih Müslim'e karşı onları isteyecekler

Çek basınından flaş iddia! Salih Müslim'e karşı onları isteyecekler
İçişleri Bakanlığı: 31 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: 31 terörist etkisiz hale getirildi
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'dan Afrin'e sefer görev emri açıklaması

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'dan Afrin'e sefer görev emri açıklaması
Kulislerde 'İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Trabzon Belediye Başkanı ile kavgalı' iddiası

Kulislerde 'İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Trabzon Belediye Başkanı ile kavgalı' iddiası

Kapalıçarşı'nın restorasyonu büyük ölçüde tamamlandı

Kapalıçarşı'nın restorasyonu büyük ölçüde tamamlandı
Erzurum güne karla uyandı

Erzurum güne karla uyandı
İstanbul-Mersin hattında akılalmaz Bitcoin vurgunu

İstanbul-Mersin hattında akılalmaz Bitcoin vurgunu
Muşlu aile: TV programında anne babasını arayan Reşit Ongun bizim oğlumuz

Muşlu aile: TV programında anne babasını arayan Reşit Ongun bizim oğlumuz