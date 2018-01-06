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Adana'da bir kadın 4 erkekle işbirliği yaptı, kardeşini dolandırdı

Adana'da bir kadın, 4 erkekle işbirliği yaparak sahte evrak düzenleyip öz kardeşinden tehditle 280 bin lira aldığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Adana'da bir kadın 4 erkekle işbirliği yaptı, kardeşini dolandırdı
Olay Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre 55 yaşındaki nci K.,'nın kardeşi Soner Yonat'a babasından 21 dönüm tarla miras kalınca iki kardeş arasında anlaşmazlık çıktı. Tarlanın satılıp parasının kendisine verilmesini veya tapusunun kendi adına yapılmasını isteyen İnci K. Yonat'ı tehdit etmeye başladı.


SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER


Ablasının tehditlerini aldırmayan Soner Yonat, tarlanın kendisinin olduğunu söyledi. Bunun üzerine abla İnci K. işbirliği yaptığı Murat K., Cengiz K., Murat Y., ve Nihat Y., ile sahte bir borç belgesi hazırladı. İnci K., üzerinde sahte mühür ve kaşelerin olduğu belgeyi kardeşine yolladı. Daha sonra İnci K. bu belge ile tehdit ederek Soner Yonat'dan 280 bin lira para aldı.


GÖZALTINA ALINDILAR


Yonat, belgenin üzerinde imzasının olmadığını fark edip, maliyeye gitti. Evrağın sahte olduğu, adına hiç bir borç olmadığını öğrenen Yonat, polise giderek şikayetçi oldu. Gasp Büro Amirliği polisleri ise, İnci K. ile birlikte 4 erkeği gözaltına aldı.
Emniyete getirilen şüpheliler, sorgularında suçlamaları kabul etmedi. Zanlılar adliyeye sevk edildi.

İHA


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