Adana'da bir kadın 4 erkekle işbirliği yaptı, kardeşini dolandırdı



SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER



GÖZALTINA ALINDILAR

Serap Belovacıklı

Olay Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre 55 yaşındaki nci K.,'nın kardeşi Soner Yonat'a babasından 21 dönüm tarla miras kalınca iki kardeş arasında anlaşmazlık çıktı. Tarlanın satılıp parasının kendisine verilmesini veya tapusunun kendi adına yapılmasını isteyen İnci K. Yonat'ı tehdit etmeye başladı.Ablasının tehditlerini aldırmayan Soner Yonat, tarlanın kendisinin olduğunu söyledi. Bunun üzerine abla İnci K. işbirliği yaptığı Murat K., Cengiz K., Murat Y., ve Nihat Y., ile sahte bir borç belgesi hazırladı. İnci K., üzerinde sahte mühür ve kaşelerin olduğu belgeyi kardeşine yolladı. Daha sonra İnci K. bu belge ile tehdit ederek Soner Yonat'dan 280 bin lira para aldı.Yonat, belgenin üzerinde imzasının olmadığını fark edip, maliyeye gitti. Evrağın sahte olduğu, adına hiç bir borç olmadığını öğrenen Yonat, polise giderek şikayetçi oldu. Gasp Büro Amirliği polisleri ise, İnci K. ile birlikte 4 erkeği gözaltına aldı.Emniyete getirilen şüpheliler, sorgularında suçlamaları kabul etmedi. Zanlılar adliyeye sevk edildi.İHA