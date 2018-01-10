SON DAKİKA

Adana'da bir kişi banka camlarını kırıp içeri girdi

Adana’da bir kişi özel bir bankanın camını kırarak içeri girdi. Olay yerine gelen polislere de "Banka benim olduğu için geçtim oturdum." cevabını verdi

Adana'da bir kişi banka camlarını kırıp içeri girdi
Olay, Seyhan İlçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı üzerinde bulunan özel bir bankada meydana geldi. Polis ekipleri bankanın alarmının çalması üzerine bankaya gitti. Bankanın kapı camının kaldırım taşıyla kırıldığı gören polis içeri kontrol etmeye başladı.


"BENİM OLDUĞU İÇİN GEÇTİM OTURDUM"


İçeriyi kontrol eden polis camı kıran 21 yaşındaki Hanifi Urumlu’yu bankanın üst katında otururken yakaladı. Daha sonra yakalanan şahıs, ekip aracında oturduğu sırada polisin neden girdin sorusu üzerine “Banka benim, banka benim olduğu için geçtim oturdum. Evden kalktım geldim camı kırdım içeri girdim oturdum” diyerek polislere cevap verdi.



SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Genç kızdan iğrenç iddia: Babamın arkadaşı bana tecavüz etti

Genç kızdan iğrenç iddia: Babamın arkadaşı bana tecavüz etti
Ankara'da yangın çıktı, köpekler son anda kurtarıldı

Ankara'da yangın çıktı, köpekler son anda kurtarıldı
Sivas’ta bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Sivas’ta bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Adıyaman Ceza İnfaz Kurumunda çok sayıda kişi hastanelik oldu

Adıyaman Ceza İnfaz Kurumunda çok sayıda kişi hastanelik oldu
Ankara'da 2 araç alev topuna döndü

Ankara'da 2 araç alev topuna döndü
Bodrum'daki ünlü işletmenin sahibi Ali Özdemir 4 gündür kayıp

Bodrum'daki ünlü işletmenin sahibi Ali Özdemir 4 gündür kayıp
Antalya’daki bisikletli tacizci tutuklandı

Antalya’daki bisikletli tacizci tutuklandı
Antalya’da organ ve doku ticaretine tutuklama

Antalya’da organ ve doku ticaretine tutuklama
Gaziantep'te çıkan yangında 2 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi

Gaziantep'te çıkan yangında 2 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi
Fuhuştan yakalandılar, 'Gecede 10 bin TL kazanınca Bodrum'da kaldık' dediler

Fuhuştan yakalandılar, 'Gecede 10 bin TL kazanınca Bodrum'da kaldık' dediler
Motosiklet sürücüsü ezilmekten son anda kurtuldu

Motosiklet sürücüsü ezilmekten son anda kurtuldu