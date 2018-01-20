15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Adana'da bir kişi canlı bomba sanıldı, gerçek farklı çıktı!

Adana'da, cami önünde yüzünü eşarpla gizleyip sırt çantasıyla yol kenarında şüpheli hareketler yapan 20 yaşındaki Suriyeli genç kız, 'Canlı bomba' olabileceği düşünülerek ihbar edildi. Sevk edilen ekiplerin bulduğu genç kız, aynı bölgede kaçırılan ablasını kurtarmak için kendisinin de kaçırılmasını beklediğini ileri sürdü

Adana'da bir kişi canlı bomba sanıldı, gerçek farklı çıktı!
Olay, Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Güney Kuşak Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bölgede bulunanlar kaldırımda sırt çantalı, yüzünü gizleyip sürekli saatini kontrol eden genç bir kızın tedirgin hareketlerinden şüphelinin 'Canlı bomba' olabileceğini düşünerek polisi aradı. Ülkelerindeki iç savaştan kaçan Suriyeliler'in yoğun olduğu bölgede 'Canlı bomba' eylemi olabileceği ihbarı üzerine polis, alarma geçti. Bulvara çok sayıda resmi ve sivil polis sevk edildi.


"KAÇIRILMAYI" BEKLİYORMUŞ


Kısa sürede bölgeye gelen polisler, kaldırımda bekleyen Suriyeli kızı bulup üst araması yaptı. Çantasında günlük kıyafetler bulunan genç kıza polis tercüman yardımıyla neden yüzünü gizlediğini sordu.

İsmi açıklanmayan Suriyeli kız, Adana'da oturdukları bölgede sürekli Suriyeli genç kızların Halep'e kaçırıldığını, birkaç gün önce ablasının da aynı yöntemle arabaya bindirilip kaçırıldığını ileri sürerek, "Yanıma birkaç parça eşya aldım. Ablamı kaçıranlar, bizim kardeş olduğumuzu anlamasın diye yüzümü gizledim. Belki beni de kaçırırlar, ablamın yanına giderim diye düşündüm. Onu çok özledim kurtarmak istiyorum." dedi.


 

İDDİALAR ARAŞTIRILIYOR


Genç kız, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Ancak polis ailesinin ablanın kaçırıldığına yönelik herhangi bir şikayeti olmadığı, Adana'da da son aylarda sadece 19 yaşındaki bir Suriyeli kızının kaçırıldığına yönelik ihbar yapıldığı bildirildi. Genç kızın ifadesi ile ilgili iddialar araştırılıyor.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Marmaris’te kayıp torpido alarmı

Marmaris’te kayıp torpido alarmı
İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

YSK kararları Resmi Gazete'de

YSK kararları Resmi Gazete'de
Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme
Son dakika: Eskişehir'de kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika: Eskişehir'de kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Boğma harekatı

Boğma harekatı
El Bab'a bombalı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı

El Bab'a bombalı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı
İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın paylaşımına savcılıktan açıklama

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın paylaşımına savcılıktan açıklama
Kudüs’te gözaltına alınan Türk iş adamları hakkında açıklama

Kudüs’te gözaltına alınan Türk iş adamları hakkında açıklama
Düşük yapan kadın, Sikorsky ile hastaneye yetiştirildi

Düşük yapan kadın, Sikorsky ile hastaneye yetiştirildi
Mehmetçik sınıra böyle uğurlandı

Mehmetçik sınıra böyle uğurlandı