Adana’da bir şok daha! Kesime hazırlanan 50 at ve eşek ele geçirildi

YILBAŞINDA PİYASAYA SÜRECEKLERDİ

Adana’da yüzlerce at ve eşek kafası ile kemikleri bulundu

Yusuf Cevahir

Adana'da dün ortaya çıkan at ve eşek eti skandalının ardından sabah erken saatte daha önce tek tırnaklı hayvan keserek piyasaya süren kişilerin evlerine operasyon düzenlendi. Evlerden bazılarının bahçelerinde derme çatma alanlarda hazırlanmış ahırlarda 5’i kendiliğinden ölmüş eşek (üstteki fotoğraf) ile kesime hazırlandığı belirtilen 50 at ve eşek ele geçirildi.Şüphelilerin bu hayvanları kesime hazırladığı ve yılbaşında etlerini piyasaya süreceği iddia edildi.Görevliler, 50 hayvana el koyarak Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı hayvan barınağına götürdü. Hayvanların ele geçtiği evlerin sahiplerine ise tutanak tutuldu.Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.Ayrıca operasyon yapılan adreslerden birinin kesimhaneye çevrildiği belirlenince bu adresin sahibine ise 16 bin lira para cezası kesildi. Ekiplerin çalışmalarının sürdüğü açıklandı.