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Adana’da bir şok daha! Kesime hazırlanan 50 at ve eşek ele geçirildi

Adana'da dün bataklık alanda çok sayıda at ve eşek kalıntısı bulunmasının ardından Büyükşehir Belediyesi Zabıtası ile İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü görevlileri 11 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda, çamurlar arasında 5 ölü eşek ile kesime hazırlanan 50 at ve eşek ele geçirildi

29 Aralık 2017, Cuma 12:25
Adana’da bir şok daha! Kesime hazırlanan 50 at ve eşek ele geçirildi
Adana'da dün ortaya çıkan at ve eşek eti skandalının ardından sabah erken saatte daha önce tek tırnaklı hayvan keserek piyasaya süren kişilerin evlerine operasyon düzenlendi. Evlerden bazılarının bahçelerinde derme çatma alanlarda hazırlanmış ahırlarda 5’i kendiliğinden ölmüş eşek (üstteki fotoğraf) ile kesime hazırlandığı belirtilen 50 at ve eşek ele geçirildi.


 

YILBAŞINDA PİYASAYA SÜRECEKLERDİ


Şüphelilerin bu hayvanları kesime hazırladığı ve yılbaşında etlerini piyasaya süreceği iddia edildi.


Adana’da yüzlerce at ve eşek kafası ile kemikleri bulunduAdana’da yüzlerce at ve eşek kafası ile kemikleri bulundu



Görevliler, 50 hayvana el koyarak Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı hayvan barınağına götürdü. Hayvanların ele geçtiği evlerin sahiplerine ise tutanak tutuldu.

Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.



Ayrıca operasyon yapılan adreslerden birinin kesimhaneye çevrildiği belirlenince bu adresin sahibine ise 16 bin lira para cezası kesildi. Ekiplerin çalışmalarının sürdüğü açıklandı.



Çağlar ÖZTÜRK / ADANA, (DHA)
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