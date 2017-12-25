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Adana'da bomba yüklü aracı patlatan terörist öldürüldü!

Adana Valiliği otoparkına bıraktığı bomba yüklü aracı, uzaktan kumandayla patlatıp kaçan ’Hejer’ kod adlı kadın terörist Çiçek Karabulut’un Mardin’de terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda öldürüldüğü ortaya çıktı

25 Aralık 2017, Pazartesi 17:34
Adana'da bomba yüklü aracı patlatan terörist öldürüldü!
Adana Valiliği’ne 24 Kasım 2016’da sabah saatlerinde gelen PKK’lı Çiçek Karabulut, bomba yüklü aracı valilik bahçesindeki açık otoparka bıraktıktan sonra taksiye binip iki kademeli olan uzaktan kumandayı çantasından çıkardı. İlk tuşla bombayı aktif hale getiren terörist, daha sonra ikinci tuşa basarak bombayı ateşledi.

2 KİŞİ ŞEHİT OLMUŞ, 33 KİŞİ YARALANMIŞTI

Patlamanın şiddetiyle aracın içinde savrulan teröristin daha sonra bölgeden uzaklaşarak kendisini kente getiren kurye ile buluşup kaçtığı ortaya çıktı. 2 kişinin şehit olduğu 33 kişinin de yaralandığı bombalı saldırıyı gerçekleştiren teröristin kimliği güvenlik kamerası görüntülerinden saptandı. Dikkat çekmemek için başörtüsü takan teröristin Suriye’ye geçtiği değerlendirildi.

Geçen 23 Aralık cumartesi günü güvenlik güçlerince Mardin’in Nusaybin ilçesi kırsalında yapılan operasyonlarda öldürülen kadın teröristin ise Adana Valiliği’ne düzenleyen terörist Çiçek Karabulut olduğu ortaya çıktı. Ailesi tarafından teslim alınan teröristin Siirt’te toprağa verildiği bildirildi.

PLANLAYAN TUTUKLANMIŞTI

Valilik saldırısı planlayan ve PKK terör örgütünün sözde Akdeniz Bölge Sorumlusu olan 'Halo Dayı' lakaplı Eyüp Çelik ise 20 Ocak’ta yakalanıp sorgusunun ardından tutuklanmıştı. Eyüp Çelik, bombalı saldırıyı yapan ve yardım edenlerin isimlerini itiraf etmişti.

 
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