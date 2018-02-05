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Adana'da çadırlara terör operasyonu: 11 gözaltı

Adana'da bölücü terör örgütü PKK/KCK-PYD-YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. 

05 Şubat 2018, Pazartesi 14:42
Adana'da çadırlara terör operasyonu: 11 gözaltı
Adana Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK/KCK-PYD-YPG'nin Adana'daki faaliyetlerine yönelik yürütülen planlı çalışmalar sonucunda Karataş ilçesine bağlı Karagöçer Mahallesi'ndeki çadırlar bölgesinde ikamet ederken 6 Ağustos 2014 tarihinde terör örgütü PKK/KCK-PYD-YPG'nin dağ kadrosuna katılan S.Ç., F.K. ve A.I. isimli 3 şahsın, örgüte katılmaları ile ilgili olarak organizasyonda yer aldıkları, örgüt adına zarf dağıtarak ve birebir görüşerek yardım toplama faaliyeti yürüttükleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Suriye'den göç ederek Karataş ilçesine bağlı Tuzla ve Karagöçer mahallelerindeki çadırlarda ikamet eden tarım işçilerine terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi. 

Adli makamlarla koordineli olarak yapılan çalışmalar sonucunda, 1 Şubat Perşembe günü terör örgütü PKK/KCK-PYD-YPG'ye eleman temin etme ve örgüt propagandası yapma suçu şüphelilerinin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla Z.B., V.G., G.K., E.B., S.Ç., E.A., K.K., H.T., N.Ö., M.Ç., F.Ü. ve M.I. isimli 12 şüphelinin kaldıkları çadır ve eklentilerinde arama yapıldı. 

Operasyonda şüphelilere ait 15 adet sim kart, 28 adet cep telefonu, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 26 adet av tüfeği fişeği, 9 adet CD/DVD, 5 adet flaş bellek, 21 adet örgütsel doküman, 2 adet fotoğraf makinesi, 1 adet laptop, 1 adet tablet ve 2 adet MP3 çalar ele geçirildi. 

Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alınan 11 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Aranan 1 şüphelinin yakalanması çalışmasına devam ediliyor. 

İHA


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