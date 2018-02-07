Adana'da çalınan otomobilini bulan genç hayatının şokunu yaşadı



OTOMOBİLİ GÖRÜNCE YIKILDI: 'BABA AKÜYÜ DE ÇALMIŞLAR'

Serap Belovacıklı

Kentte kuaförlük yapan 23 yaşındaki Asım Taşçı, trafik kazasında hasar gören aracını onarması için kaportacı Cengiz S. (42) ile 10 bin lira karşılığında anlaşınca aracını çekiciyle merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki tamirhaneye götürdü.Taşçı, bir süre sonra tamirhanenin önünde park halinde olan aracının çalındığını öğrenip durumu polise bildirdi. Taşçı, ihbarında, kaportacıda çalışan Mükremin Ö'nün kendisine aracının parçalarını söküp satmayı teklif ettiğini ancak kabul etmeyince "aracını götürmesini aksi halde aracının başına bir şey gelebileceğini söylediğini" öne sürdü.Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Mükremin Ö'yü gözaltına aldı. Yapılan sorgulamada aracın Mükremin Y'nin bağlantılı olduğu Ali Y. tarafından Osmaniye'ye götürüldüğü tespit edildi.Şüpheli Ali Y. de gözaltına alınırken, bulunan araç ise çekiciyle Adana Emniyet Müdürlüğü otoparkına getirildi.Aracını teslim almak için babası Aydın Taşçı ile Emniyet Müdürlüğüne gelen Asım Taşçı, araçta inceleme yapınca çoğu işe yarayan parçalarının sökülüp alındığını fark etti.Bu esnada babası Aydın Taşçı'ya da "Baba, aküyü de çalmışlar" diye tepki vermesi Yılmaz Erdoğan’ın ‘Vizontele’ filminde Şafak Sezer’in "Baba akü yok" sahnesini akıllara getirdi.Asım Taşçı, yaptığı açıklamada, aracını banka kredisiyle aldığını belirtti.Kredi borcu bitmeden kaza yaptığını anlatan Taşçı, "Kredi borcum bitmeden başıma bunlar geldi. Aracın işe yarayan bütün parçalarını sökmüşler. Beni zarara uğratanlardan şikayetçiyim." dedi.Şüpheliler Mükremin Ö. ile Ali Y. ise emniyetteki işlemlerin ardından savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.