Adana'da Cono baskını



KENDİ DİLLERİ VAR

Polise karşı kendi dillerini geliştirmişler! İşte 'Cono' dili!

İdil Janet Demiray

Sanıklar adliyeye çocuklarıyla götürüldü. Hamile bir anne yüzünü gizlemek için çocuğunun kazağını çıkarıp kafasına geçirdi. Çocuğun ayağında terlik vardı. Elinden tutan babasıysa bot giymişti.Uyuşturucu, fuhuş, gasp ve yağma suçlarına karıştıkları iddiasıyla düzenlenen operasyonla yakalanan Cono Aşireti mensuplarının teknik takibe takılmamak için 24 kelimeden oluşan kendi dillerini oluşturdukları ortaya çıkmıştı.