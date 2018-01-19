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Adana'da Cono baskını

Adana ve Mersin'de 'Cono Aşireti' diye bilinen suç örgütüne baskın yapıldı. 47 kişi gözaltına alındı

19 Ocak 2018, Cuma 08:29
Adana'da Cono baskını
Sanıklar adliyeye çocuklarıyla götürüldü. Hamile bir anne yüzünü gizlemek için çocuğunun kazağını çıkarıp kafasına geçirdi. Çocuğun ayağında terlik vardı. Elinden tutan babasıysa bot giymişti.


 


KENDİ DİLLERİ VAR


Uyuşturucu, fuhuş, gasp ve yağma suçlarına karıştıkları iddiasıyla düzenlenen operasyonla yakalanan Cono Aşireti mensuplarının teknik takibe takılmamak için 24 kelimeden oluşan kendi dillerini oluşturdukları ortaya çıkmıştı.

Polise karşı kendi dillerini geliştirmişler! İşte 'Cono' dili!Polise karşı kendi dillerini geliştirmişler! İşte 'Cono' dili!


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