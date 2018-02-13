Adana'da düğünde çocuğa tecavüz

SAPIK ÇIPLAK YAKALANDI



‘KÜÇÜK KIZ AĞLIYORDU’

İdil Janet Demiray

Çıplak Sedat Keser ve çocuğu gören bir kişi haber verince mahalleli sapığı yakaladı. Linç etmek istediler. Kaçmaya çalışan Sedat Keser’i polis kısa sürede yakaladı.Evde çıplak yakalanan zanlı çarşafa sarılıp sağlık kontrolüne götürülmüştü.Hastaneye kaldırılan küçük kız kanaması durmayınca ameliyat edildi. Tutuklanan ve başka bir ildeki hapishaneye sevk edilen zanlı tek kişilik hücreye konuldu. Evi taşlanan zanlının eşi ve çocuğu korumaya alındı. Ayakkabı boyacılığı ve hurdacılık yapan Sedat Keser “Davetli olmadığım halde düğüne gittim. Alkollüydüm. Olayı gerçekleştirdim. Kız o sırada ağlıyordu” dedi.Zanlının evini taşlayanları polis engelledi. Adliyeye götürülürken zanlıya çelik yelek giydirildi.Küçük kız düğüne gelinlik giyerek katılmıştı.