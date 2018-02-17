Adana'da düğündeki çocuğa tecavüz eden sapık hücre hapsinde

SOSYAL MEDYADA ÖLDÜRÜLDÜĞÜ SÖYLENTİLERİ YAYILDI

AİLEYE VE ÇOCUĞA PSİKOLOJİK DESTEK SAĞLANDI

Adana'da düğünde çocuğa tecavüz

Mine Bozkurt

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'ndeki bir düğünde 4 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz eden ve hakim karşısına çıkan Sedat K., “Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı” ve “Cinsel Amaçlı Çocuğu Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçlarından tutuklandı. Zanlının, güvenlik gerekçesiyle Niğde cezaevine nakledildiği, burada da tek kişilik hücreye konulduğu öğrenildi.Öte yandan, sosyal medyada tecavüzcü Sedat K'nin cezeevinde öldürüldüğü, tecavüz mağduru küçük kızın da öldüğü söylentileri yayılmıştı. Bu söylentilerin yalan olduğu ortaya çıktı.Küçük kızın taburcu olmasının ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından ailesine ve çocuğa psikolojik destek sağlandığı, ailenin de Hatay’ın İskenderun ilçesine döndükleri öğrenildi.