Adana'da düğündeki çocuğa tecavüz eden sapık hücre hapsinde

Adana'da bir düğünde, 4 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanan zanlı, nakledildiği Niğde Cezaevinde tek kişilik hücreye konuldu

Adana'da düğündeki çocuğa tecavüz eden sapık hücre hapsinde
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'ndeki bir düğünde 4 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz eden ve hakim karşısına çıkan Sedat K., “Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı” ve “Cinsel Amaçlı Çocuğu Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçlarından tutuklandı. Zanlının, güvenlik gerekçesiyle Niğde cezaevine nakledildiği, burada da tek kişilik hücreye konulduğu öğrenildi.

SOSYAL MEDYADA ÖLDÜRÜLDÜĞÜ SÖYLENTİLERİ YAYILDI


Öte yandan, sosyal medyada tecavüzcü Sedat K'nin cezeevinde öldürüldüğü, tecavüz mağduru küçük kızın da öldüğü söylentileri yayılmıştı. Bu söylentilerin yalan olduğu ortaya çıktı.

AİLEYE VE ÇOCUĞA PSİKOLOJİK DESTEK SAĞLANDI


Küçük kızın taburcu olmasının ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından ailesine ve çocuğa psikolojik destek sağlandığı, ailenin de Hatay’ın İskenderun ilçesine döndükleri öğrenildi.

Adana'da düğünde çocuğa tecavüzAdana'da düğünde çocuğa tecavüz


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