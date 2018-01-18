Adana'da eşi tarafından bıçaklan adam yaralandı



ŞÜPHELİ KADIN YAKALANDI

İdil Janet Demiray

Merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi’nde bir kişinin bıçakla yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Mahalleye giden ekipler, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandığı belirlenen Kadir Başak’ı (41) ambulansla Adana Şehir Hastanesine kaldırdı.Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ismi belirtilmeyen şüpheli kadını kısa sürede yakaladı. Akıncılar Polis Merkezine götürülen zanlının işlemlerinin sürdüğü bildirildi.