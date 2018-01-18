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Adana'da eşi tarafından bıçaklan adam yaralandı

Adana’da eşi tarafından bıçaklanan koca hastaneye kaldırıldı

Adana'da eşi tarafından bıçaklan adam yaralandı
Merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi’nde bir kişinin bıçakla yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mahalleye giden ekipler, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandığı belirlenen Kadir Başak’ı (41) ambulansla Adana Şehir Hastanesine kaldırdı.


ŞÜPHELİ KADIN YAKALANDI


Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ismi belirtilmeyen şüpheli kadını kısa sürede yakaladı. Akıncılar Polis Merkezine götürülen zanlının işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


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