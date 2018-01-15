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Adana'da eski sevgili evi yaktı! Hayvanlar son anda kurtarıldı

Adana'da bir kadının evi eski erkek arkadaşı tarafından kundaklanırken içeride kalan kedi ve köpeği itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Genç kadının dün gündüz saatlerinde Müslüm A.'dan ayrıldığı, saldırganın yumruk atıp "Evini yakacağım" tehdidinde bulunduğu ortaya çıktı.

Adana'da eski sevgili evi yaktı! Hayvanlar son anda kurtarıldı
Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'nde, Fatma P'ye ait apartman dairesinde yangın çıktığı ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. 

Yangına müdahale eden ekipler, evden kedi ve köpek sesleri geldiğini duyunca kapıyı kırarak içerideki hayvanları kurtardı. 

Ekipler, yangını söndürürken olay yerine gelen ev sahibi Fatma P, gözyaşları içerisinde köpeğine sarıldı.


GÜNDÜZ DE SALDIRMIŞ!


Kadının ifadesini alan ekipler Fatma P'nin gündüz saatlerinde eski erkek arkadaşı Müslüm A. tarafından darbedildiğini, daha sonra da evin kundaklandığını belirledi. 

Polis ekipleri evi kundaklayan Müslüm P.’yi arıyor.



Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, genç kadının yangında mahsur kalan kedi ve köpeğini kurtardı. Genç kadın baygınlık geçirirken, hayvanlarının kurtarıldığını öğrenince sevindi. Daha sonra köpeğine sarılan genç kadın gözyaşları döktü.


 


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