Adana'da fuhuş operasyonu! 10 yıl sonra eşinin çıktığı vitrinin içinde bulundu



10 YIL SONRA AYNI VİTRİN

Serap Belovacıklı

Adana Emniyet Müdürlüğü son zamanlarda özellikle "fuhuş vaadiyle dolandırıcılık" olaylarının artması ve vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine asayiş şube müdürlüğüne bağlı yankesicilik ve dolandırıcılık büro amirliği ekipleri 3 ay teknik ve fiziki takip yaptıktan sonra 12 Ocak günü operasyon başlatmış, 31’i kadın 46 kişiyi gözaltına almıştı. Zanlılar bir hafta boyunca emniyette sorgulanmış ve zanlılardan 28’i kadın 38 kişi tutuklanmış 1’i emniyetten 2’si adliyeden serbest kalmış 5 kişi de ev hapis cezası almıştı. Polis operasyonda, helikopter, drone ve hassas burunlu köpek kullanmış, 39 ayrı adrese girmişti.Polis Levent D.’nin evinde arama yaparken 14 yaşındaki kızı Ş.D. ve Levent D.’yi bulamamış, çocukların bakışından kapının girişindeki vitrinden şüphelenmişti.Polis vitrinin kalınlığını koluyla ölçmüş, aynalı kısmının daha geniş olduğunu görmüş, kulağını vitrine dayadığında ise nefes alıp vermeler olduğunu tespit ettikten sonra vitrinin kapağını açtığında gizli bölme olduğunu belirlemişti. Vitrinin içinden de Levent D. ve 14 yaşındaki kızı çıkmıştı. Levent D. ve kızı "Fuhuş vaadiyle yağma" suçundan adliyeye sevk olmuş, baba tutuklanırken kızı ev hapsi cezası almıştı.Polis aynı vitrinde bundan 10 yıl önce aynı suçla aranan Levent D.’nin resmi nikahı olmayan eşi Güllü G.’nin yakalandığını da tespit etti.Güllü G.’nin başta "fuhuş vaadiyle gasp" olmak üzere 65 ayrı suçtan aranırken Levent D. ve kızı gibi gizli bölmeye saklandığı ve bulunduğunu ortaya çıktı. Vitrinde 10 yıl önce de 10 yıl sonra da bir köpek maskotunun olması dikkat çekti.Polis 10 yıl önce de, 10 yıl sonra da ’Cono’ların vitrin oyununu yutmadı.