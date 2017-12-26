Adana'da genç kadın akrabasının tecavüzüne uğradı



TEKLİFİ GERİ ÇEVİRİP EVDEN KOVDU



'SENİ REZİL EDECEĞİM' DİYEREK TUZAK KURDU



TACİZ TELEFONLARI ALMAYA BAŞLADI



TECAVÜZE UĞRADI, KOLU KIRILDI



"BENİ ŞİKAYET EDERSEN SENİ DAĞA KALDIRIRIM"



DELİL YETERSİZLİĞİNDEN BERAAT ETTİLER



"NE YAPACAĞIMI BİLMİYORDUM, ÇOK ÇARESİZDİM"



"BENİ ÖLDÜRECEKLERİNİ SÖYLÜYORLAR"

Serap Belovacıklı

Olay yaklaşık bir yıl meydana geldi. T.A. 14 yaşında M.A. (29) ile evlendi. T.A. 16 yaşında ilk çocuğunu dünyaya getirdi. İki yıl önce de ikinci kız çocuğunu dünyaya getirdi. İddiaya göre eşinin akrabası M.E.A. (49) kendisiyle birlikte olmak için gelini M.A. (22) ile birlikte tehditlere başvurdu.Teklifi geri çevrilen M.E.A., bu kez gelini M.A.’yı da yanına alarak T.A.’nın evine gidip genç kıza, “Ben senden çok hoşlanıyorum. Bunu gelinim de biliyor. Boş ve beş parasız kocanı bırak, yeter ki sen ‘evet’ de ben sana gül gibi bakarım” diyerek ısrarcı oldu. Teklifi bir kere daha reddeden T.A., kayınbaba M.E.A. ve gelini M.A.’yı evden kovdu.Amacına ulaşamayan M.E.A., “Seni rezil edeceğim ve senin yuvanı dağıtacağım. İnsan içine çıkamayacaksın” diyerek genç kadına tehditler savurdu. Eşine durumu anlatamayan T.A. bu sefer M.E.A.’nın telefon üzerinden tehditlerine maruz kaldı.İddiaya göre, gelin M.A., kayınbabası için T.A.’nın evine komşuluk ziyaretine gittiği bir sırada genç kadının iç çamaşırlarını çaldı. M.E.A., genç kadına cep telefonu üzerinden iç çamaşırlarının fotoğrafını çekerek gönderip tehdit savurmaya devam etti.Yuvasının dağılacağından korkan T.A., mesaja cevap vermeyince gelin M.A., “Ben sana ne dedim? Bu adamın eli kolu uzun istediğini senden alır. Kayın babamın teklifini kabul et. Yoksa başına belalı kişiler musallat olacak” diyerek tehdit etmeye devam etti. Amacına ulaşamayan M.E.A., genç kadının telefon numarasını başkalarına dağıttı.Tanımadığı kişiler tarafından aranarak sözlü tacize uğrayan T.A., bir gün V.Ş. tarafından telefonla aranarak, “Seninle ilişkiye girmek istiyorum elimde iç çamaşır fotoğrafların var bunu kocana gönderirim. Bana fotoğrafını atacaksın" dedi. Genç kadın korkup ne yapacağını bilmeyerek fotoğrafını yolladı.Bu arada C.G. isimi şahıs da genç kadını arayıp tehdit ederek fotoğrafı sosyal medyadan aldı. Daha sonra bu iki şahıs genç kadınla birlikte olmak ve para almak için tehdit etti. T.A., tehditlere boyun eğip önce C.G. ile görüştü. C.G., genç kadının telefonunu gasp etti.V.Ş. ise fotoğrafı aldıktan sonra birkaç gün kadını aramadı ama daha sonra arayarak buluşmak istediğini söyledi. T.A. da fotoğrafları silme karşılığında buluşmayı kabul etti. Genç kadın, V.Ş. ile 19 Ocak 2017'de buluştu. V.Ş., T.A.'ya otomobilde tecavüz etti. Daha sonra V.Ş. kaza yapınca, T.A.'nın kolu kırıldı.Tecavüzden sonra da V.Ş., T.A.'ya PKK'lı olduğunu söyleyerek, şikayetçi olması halinde "Seni dağa kaldırırım" diye tehdit etti. Bu nedenle genç kadın olaydan hemen sonra şikayetçi olmadı. Ancak yaşadığı tecavüz olayından dolayı psikolojisi bozulup hastaneye gitmek zorunda kalınca, olaydan yaklaşık 1.5 ay sonra polis merkezine gidip şikayetçi oldu.T.A.'nın iddiaları üzerine harekete geçen polis, şüpheli M.E.A., gelini M.A.’yı ve tecavüz ettiği ileri sürülen V.Ş.’yi gözaltına aldı. İfadelerinde suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler önce adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılandıkları mahkemede delil yetersizliğinden berat etti.V.Ş. ifadesinde oto yıkamacılık yaptığını, telefon numarasının iş yerinin dışında yazılı olduğunu, kadının buradan telefonunu alarak kendisini arayıp fotoğraf gönderdiğini, daha sonra da sürekli cinsel birliktelik yaşadıklarını, tecavüz etmediğini ileri sürdü.T.A. ise ne yapacağını bilmediğini, çok çaresiz bir durumda olduğunu anlatarak şöyle devam etti:"Eşime söyleyemiyordum sonuçta namus meselesiydi bu. Fotoğrafları aldıktan sonra şahsa benden uzaklaşmasını söyledim ama maalesef uzaklaşmadı. Kadınları savunmasız görerek üzerime geldi sürekli tehdit etti ve arabaya bindirdi beni. Fotoğrafları sileceğini söyledi yemin etti bana dokunmayacağına ben de buna inanarak gittim.Beni bir araziye götürdü bana saldırarak tecavüz etti, kaza yaptı kolum kırıldı. Ben iki çocuk annesiyim bütün herkesten, adaletten ve kamudan bana el uzatmalarını istiyorum.Bunlar hala tehdit ederek dışarıda geziyorlar. Yolda gördüklerinde beni ezerek öldüreceklerini söylüyorlar, savcılık koruma kararı verdi ama bitti. 3 ay devlet bana koruma süresi verdi o da bitti ben de tekrar başvurmadım. Ben başka kadınların canı yanmasın diye onların sesi olmak istiyorum."