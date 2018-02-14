Adana'da genç kızı sokak ortasında tartakladı

Adana'da 30 yaşlarında bir genç, sokak ortasında nişanlısı olduğunu söylediği genç kızın boğazını sıkıp, tartakladı.

14 Şubat 2018, Çarşamba 11:28
Adana'da genç kızı sokak ortasında tartakladı
Olay, Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi.  İddiaya göre; nişanlı olan bir çift sokak ortasında tartışmaya başladı.
 

YARDIM İSTEMESİNİ ENGELLEDİ


Erkek, yanındaki, genç kızı duvar kenarında sıkıştırıp tartıştıktan sonra boğazını sıkıp, tartakladı. Sinirlerine hakim olamayan adam, genç kızın yardım istemesi üzerine ağzını kapattı.


 

"NİŞANLIYIZ!"


Nefes alamayan genç kız, öfkeli adamın elinden uzun süre kurtulmaya çalıştı. Bu sırada yoldan geçen vatandaşlar olaya müdahale etmek istedi. Nişanlısı olduğunu iddia ettiği kızı bırakmak istemeyen adam ise vatandaşlara, 'Nişanlıyız, önemli bir konu yok" dedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, genç kızı adamın elinden kurtardı.


 

KADIN ŞİKAYETÇİ OLMADI


Çiftin birbirlerinden şikayetçi olmaması üzerine polis olay yerinden ayrıldı. Çift daha sonra birlikte uzaklaştı.


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