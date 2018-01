Adana'da iğrenç olay! Kızını hastaneye götüren kadına tecavüz ettiler

Haber Merkezi

Olay, merkez Seyhan ilçesi Ova Mahallesi'nde meydana geldi. 18 yaşındaki kızı G.B.'yi hastaneye götüren B.B. ardından evinin yolunu tuttu.Bu sırada Murat C., B.B.'nin yolunu kesip zorla otomobiline bindirdi. İddiaya göre, kadına silah çeken Murat B., ıssız bir yere çektiği otomobilin içinde kadına tecavüz etti.Çığlık atarak yardım isteyen kadını ise kimse duymadı. B.B. daha sonra Murat C.'nin elinden kurtulup evine gitti.Durumu ailesi bildiren kadın, polise gidip şikayetçi oldu. Polis merkezinde ifadesi alınan kadın ve kızı, daha sonra sağlık raporu için Adli Tıp birimine getirildi. Burada doktor tarafından muayene edilen kadın, yaşadıklarına daha fazla dayanamayarak baygınlık geçirdi. Olduğu yere yığılan kadın, polis otosuna bindirilemeyince ambulans çağırıldı. Sağlık ekibi, B.B.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra sedyeyi Adli Tıp birimi içerisine getirdi. Sedyeye yatırılan baygın kadın, tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü.Murat C. ise polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Murat C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine konuldu.