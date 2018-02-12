Adana'da iğrenç olay! Mahalleli linç etmek istedi, çıplak halde kaçtı

Adana’da sokak düğünü sırasında düğün sahibinin evinde 3 yaşındaki kıza tecavüz etmek isteyen, Sedat K. (20), fark eden vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Çıplak halde evden çıkıp, sokakta koşmaya başlarken yakalanan şüpheli, sağlık kontrolüne de çarşafa sarılıp getirildi

12 Şubat 2018, Pazartesi 07:33
Adana'da iğrenç olay! Mahalleli linç etmek istedi, çıplak halde kaçtı
Olay, Adana'nın Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi 1919 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, komşusunun sokaktaki düğününe giden Sedat K., bir müddet müzik eşliğinde oynayanları izledikten sonra düğün evine girdi. Burda annesi tarafından bir odada uyutulan 3 yaşındaki kız çocuğunu gören Sedat K., iddiaya göre odaya girip, kendi üzerindekileri ve çocuğun kıyafetlerini çıkarttı. Bu sırada düğündeki davetlilerinden bir kişi, tuvalet ihtiyacını gidermek için eve girdiğinde, Sedat K.’yı üzeri çıplak halde küçük kızın yanında gördü. Evin önünden duran tuğlayı alıp, tekrar eve giren davetli, Sedat K.’ya saldırdı.

Evden gelen bağırma sesini duyan diğer davetlilerde Sedat K.’ya saldırıp, linç etmek istedi. Şüpheli Sedat K., çıplak halde evden kaçıp, sokakta koşmaya başladı. Vatandaşların ve polisin kovaladığı şüpheli, fazla uzaklaşamadan yakalandı. Küçük kız ise, çağrılan ambulans ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne kaldırıldı.
 

ÇARŞAFA SARILI HALDE GETİRİLDİ


Gözaltına alınan Sedat K., sağlık kontrolüne çarşafa sarılı halde getirildi. Küçük kızın yakınları, zanlının sağlık kontrolüne getirildiği hastaneye gelerek, saldırmak isteyince polis, Sedat K.’yı arka kapıdan çıkardı. Çevik Kuvvet polislerinin yoğun güvenlik önlemi altında çelik yelek giydirilerek adliyeye getirilen Sedat K., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


 

POLİS MERKEZİNE YÜRÜMEK İSTEDİLER


Taciz mağduru küçük kızın hastanedeki tedavisi devam ederken, yakınları ve komşuları da durumu protesto etmek için bölgede bulunan polis merkezine yürümek istedi. Yürüyüşleri yasal olmadığı için polisin tarafından durdurulan yaklaşık 50 kişilik grup, zanlının idam edilmesini istedi. Bir süre zanlı Sedat K. aleyhinde slogan atan grup, daha sonra olaysız şekilde dağıldı. Küçük kızın tecavüze uğrayıp uğramadığı ise hastaneden gelecek rapor sonucunda kesinlik kazanacak.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Kocaeli'de kaza: 1 ölü

Kocaeli'de kaza: 1 ölü
Ölen kedinin yanında saatlerce bekledi

Ölen kedinin yanında saatlerce bekledi
Liseli genç ahırda ölü bulundu

Liseli genç ahırda ölü bulundu
Elazığ’da lastik toplama alanında yangın

Elazığ’da lastik toplama alanında yangın
Alacak verecek meselesi kanlı bitti: Ölü ve yaralılar var

Alacak verecek meselesi kanlı bitti: Ölü ve yaralılar var
Polis memuru borç yüzünden 2 kişiyi öldürdü

Polis memuru borç yüzünden 2 kişiyi öldürdü

Kocaeli'de ortalık savaş alanına döndü! 6 yaralı

Kocaeli'de ortalık savaş alanına döndü! 6 yaralı
Fethiye'de otomobil dereye uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

Fethiye'de otomobil dereye uçtu: 1 ölü, 2 yaralı
Kayıp olarak aranıyordu, barajda cesedi bulundu

Kayıp olarak aranıyordu, barajda cesedi bulundu
Çorum'da otomobil yoldan çıkıp devrildi: 2 ölü

Çorum'da otomobil yoldan çıkıp devrildi: 2 ölü
Gaziantep'te soba faciasında ölen aile yan yana defnedildi

Gaziantep'te soba faciasında ölen aile yan yana defnedildi