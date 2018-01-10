Adana'da iki motosikletlinin feci kazası

Adana Çukurova'da Muharrem Oğuzhan Y.’nin kullandığı yarış motosikleti, Mustafa Turhan'ın (25) kullandığı ve yanında kuzeni Ayşe Durmaz'ın (28) bulunduğu motosikletin yanından süratli bir şekilde geçti.
RÜZGARIN ETKİSİYLE SAVRULDU
Yarış motosikletinin rüzgarından etkilenen Mustafa Turhan motosikletin dengesini kaybedince kuzeniyle yere düşerek savruldu ve karşı yönden gelen Ferit G.'nin kullandığı (38) otomobilin altına girdi.
METRELERCE SÜRÜKLENDİ
Motosiklet sürücüsü ile kuzeni, otomobilin altında metrelerce sürüklendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirlendi. Mustafa Turhan Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olaya karışan yarış motosikleti ve otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Senim Tanay