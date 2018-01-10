Adana'da iki motosikletlinin feci kazası

RÜZGARIN ETKİSİYLE SAVRULDU

METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Senim Tanay

Adana Çukurova'da Muharrem Oğuzhan Y.’nin kullandığı yarış motosikleti, Mustafa Turhan'ın (25) kullandığı ve yanında kuzeni Ayşe Durmaz'ın (28) bulunduğu motosikletin yanından süratli bir şekilde geçti.Yarış motosikletinin rüzgarından etkilenen Mustafa Turhan motosikletin dengesini kaybedince kuzeniyle yere düşerek savruldu ve karşı yönden gelen Ferit G.'nin kullandığı (38) otomobilin altına girdi.Motosiklet sürücüsü ile kuzeni, otomobilin altında metrelerce sürüklendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirlendi. Mustafa Turhan Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.Olaya karışan yarış motosikleti ve otomobil sürücüsü gözaltına alındı.