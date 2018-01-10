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Adana'da iki motosikletlinin feci kazası

Adana'da yanlarından geçen yarış motosikletinden korkup motosikletin dengesini kaybederek yola savrulan Mustafa Turhan ile kuzeni Ayşe Durmaz, otomobilin altında kaldı. Kazada Ayşe Durmaz olay yerinde hayatını kaybetti

10 Ocak 2018, Çarşamba 18:30
Adana'da iki motosikletlinin feci kazası
Adana Çukurova'da Muharrem Oğuzhan Y.’nin kullandığı yarış motosikleti, Mustafa Turhan'ın (25) kullandığı ve yanında kuzeni Ayşe Durmaz'ın (28) bulunduğu motosikletin yanından süratli bir şekilde geçti.

RÜZGARIN ETKİSİYLE SAVRULDU

Yarış motosikletinin rüzgarından etkilenen Mustafa Turhan motosikletin dengesini kaybedince kuzeniyle yere düşerek savruldu ve karşı yönden gelen Ferit G.'nin kullandığı (38) otomobilin altına girdi.

METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Motosiklet sürücüsü ile kuzeni, otomobilin altında metrelerce sürüklendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirlendi. Mustafa Turhan Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olaya karışan yarış motosikleti ve otomobil sürücüsü gözaltına alındı. 


 


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