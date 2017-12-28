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Adana’da ilk kez LSD emdirilmiş pul ele geçirildi: Zombiden beter ediyor

Adana'da yeni yıl öncesi uyuşturucu operasyonu yapan polis, kentte ilk kez Liserjik Asit Dietilamid (LSD) adlı sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Pula emdirilmiş olarak bulunan LSD, dil altına atılıp emildiğinde 1 saat içerisinde kana karışıyor ve halüsinasyonlara yol açıyor

28 Aralık 2017, Perşembe 09:59
Adana’da ilk kez LSD emdirilmiş pul ele geçirildi: Zombiden beter ediyor
Adana'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni yıl öncesi sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Polis, merkez Çukurova ilçesindeki bir eve düzenledikleri baskında folyolara sarılı 10 LSD, 23 paket esrar, 3 pet şişede içime hazır bong ile hassas terazi ele geçirildi.
 

İNSAN GENETİĞİNİ BOZUYOR


Avrupa’da yaygın olan, LSD’nin maddesine uyuşturucunun emdirildiği, üzeri değişik desenli olan küp şekere benzeyen bu maddenin dil altına koyularak kullanıldığı belirtildi.




1 saat içerisinde kana karışan bu uyuşturucunun halüsinasyon ve algılama bozukluklarına yol açtığını da belirten yetkililer, LSD’nin insanın beyin ve kromozom yapısını bozduğu, bir kez bile kullanılması halinde kalıcı olarak vücut genetiğini bozduğunu söyledi.
 

ZOMBİ HAPLARINDAN BİLE TEHLİKELİ


Ayrıca emniyet yetkilileri, LSD alan kişinin intihara sürüklendiğini, bu uyuşturucuyu kullananların uçabildiklerine inanarak kendilerini yüksek binalarından atmaya çalıştıklarını belirtti.

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Zombi hapından daha tehlikeli olan bu maddenin kokainden de 100 kat daha etkili olduğunu, kullananların ise 12 saat boyunca etkisinde kaldığı da açıklandı. Polis, şüpheli olarak 4 kişiyi gözaltına aldı. Başlatılan soruşturma sürüyor.



Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)
 
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