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Adana'da kağıt toplayan Suriyeli çocuğa Milli Eğitim Müdürü sahip çıktı

Suriye’deki savaştan ailesiyle kaçıp geldiği Adana’da okula gitmeyip atık kağıt topladığı boyundan büyük el arabasında uyuyakalmasıyla gündeme gelen 10 yaşındaki Ahmet Muri’ye Milli Eğitim Müdürlüğü sahip çıktı.

Adana'da kağıt toplayan Suriyeli çocuğa Milli Eğitim Müdürü sahip çıktı
Suriye’de 7 yıldır süren iç savaştan kaçarak 1 ay önce Halep’ten ailesiyle birlikte gelen 10 yaşındaki Ahmet Muri Adana’da el arabasıyla atık kağıt toplayarak evine ekmek götürmeye başladı. Muri, sokak sokak atık kağıt toplarken el arabasının içinde uyuyakaldı. Yoldan geçen vatandaşlar da çocuğa bir şey olduğunu düşünerek onu kaldırdı. Vatandaşların okulun ikinci yarısının açıldığı gün çocuğa ’neden okula gitmiyorsun?’ diye sorunca Muri, "aç kalmamak için" yanıtını verdi.
  
Muri’nin dramı basında yer alınca Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçerek sokak sokak Muri’yi aramaya başladı. İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, ilçe milli eğitim müdürlüklerinin de sorumluluk alanlarındaki bütün mahallelerde tarama yapmasını istedi. Bir süre sonra ise Ahmet Muri atık kağıt toplarken Seyhan ilçesinde Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürü İzzettin Aydın tarafından bulundu. Akpınar’ın yanına getirilen çocuk, Türkiye’ye kaçak yollardan geldiklerini ve herhangi bir kimlik belgelerinin olmadığını, babasının evde olmadığını Gaziantep’e gidip geldiğini ancak ne iş yaptığını bilmediğini söyledi.


  
Kaymakamlığın sosyal marketinden kıyafet yardımı yapılan Muri, 23 Nisan İmam Hatip Ortaokulu’nda bulunan geçici eğitim merkezine kaydedildi. Ahmet Muri’nin kırtasiye ihtiyaçları da Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından karşılandı.
  
Bu arada aileye de kimlik kartı çıkartılarak Seyhan Kaymakamlığınca da gerekli maddi destek sağlandığı öğrenildi.
  
Yeni kıyafetlerini giyerek okula başlayan Ahmet Muri çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Artık okuyup asker olacağım, kocaman el arabasıyla sokak sokak gezmek çok zor oluyordu. Şuan çok mutluyum. Türk ağabeylerime çok teşekkür ediyorum" dedi.


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