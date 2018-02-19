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Adana'da köpeklere işkence yapan adam gözaltına alındı

Adana'da evinde beslediği iki köpeğini kemerle döverken vatandaşlar tarafından fark edilen ve ihbar edilen kişi gözaltına alındı

19 Şubat 2018, Pazartesi 01:12
Adana'da köpeklere işkence yapan adam gözaltına alındı
Adana, Seyhan ilçesi Ulucami Mahallesi’nde, bir kişinin evinin damında beslediği golden cinsi iki köpeğe işkence yaptığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.



Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, hayvanlara işkence yaptığı iddia edilen İbrahim P’yi gözaltına aldı.


KİRAZ VE LİMON BARINAKTA


Adana Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ise Kiraz ve Limon isimli köpekleri hayvan barınağının yetkililerine teslim etti. Şüpheli İbrahim P’nin köpeklerini kemerle dövmesi ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.



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