Adana'da mendil satan 10 yaşındaki kıza tacize linç girişimini polis önledi

Adana'da mendil satan 10 yaşındaki kız çocuğunu harabe bir eve götürüp taciz etmek isteyen 2 kişiden biri linç edilmek istenirken polis tarafından kurtarıldı. Yakalanan iki zanlı çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından "çocuğa cinsel istismar" suçundan tutuklandı.
 

Adana'da mendil satan 10 yaşındaki kıza tacize linç girişimini polis önledi
Adana'da mendil satan 10 yaşındaki kız çocuğunu harabe bir eve götürüp taciz etmek isteyen 2 kişiden biri linç edilmek istenirken polis tarafından kurtarıldı. Gözaltına alınan 2 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


SANA 5 LİRA VEREYİM BİRLİKTE OLALIM

Edinilen bilgiye göre olay Yüreğir ilçesi, Sinanpaşa Mahallesi'nde 23 Şubat günü meydana geldi. İddiaya göre, 10 yaşındaki K.S. bulvarda kırmızı ışıkta duran araçlardakilere mendil satmaya başladı. Bu sırada yanına gelen Adil E. (20) kız çocuğuna "sana 5 lira vereyim yıkık eve gidelim orada birlikte olalım" dedi. Bunun üzerine kız çocuğu korkup bağırdı. Kızın bağırması üzerine olay yerine yakınları geldi. Adil E. yanındaki 17 yaşındaki S.E. ile kaçmaya başladı. Adil E. kızın yakınları tarafından yakalanıp darp edildi. Bu arada, çevredeki vatandaşlar da olayı polise bildirdi.

YAKALANDILAR


Olay yerine gelen polis ekipleri Adil E.'yi linç edilmekten kurtararak polis merkezine götürdü. Olayı öğrenen K.S.'nin annesi de hemen olay yerine gelip kızıyla birlikte polis merkezine gitti. Kız çocuğunun polis merkezine gelen yakınları da olaya tepki gösterdi. Bu arada, polis Adil E.'nin kaçan arkadaşı S.E.'yi de kısa sürede yakaladı.

Kız çocuğu K.S. ile zanlı S.E. yaşı küçük olduğu için çocuk şube müdürlüğüne götürüldü. K.S.'nin yaşı küçük olduğu için ifadesi alınamayacağından psikolog olayın anlaşılması için çocukla sohbet etti. Sohbet sırasında K.S.'nin mendil satarken Adil E.'nin yanın geldiğini kendisine 5 lira teklif ettiğini buna karşılıkta yıkık eve gitmek istediğini söylediği öğrenildi. Adil E. ise ifadesinde kızdan 5 lira vererek mendil satın almak istediğini yanlış anlaşıldığını söylediğini ileri sürdü. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen zanlılar "çocuğa cinsel istismar" suçundan tutuklandı. Kızın yakınları ise zanlılara tepki göstererek onların kendilerine verilmesini istedi.

İHA


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